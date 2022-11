Đời tư kịch tính và bảy tuần làm thủ tướng của bà Liz Truss

Thăng trầm của bà Liz Truss được gói gọn trong cuốn sách “Out of the Blue”, theo đánh giá của tờ The Guardian.

Bà Truss từ chức sau 7 tuần ngắn ngủi. Ảnh: Reuters. Bà Liz Truss đã trở nên nổi tiếng khi là Thủ tướng Anh đầu tiên tại nhiệm trong một khoảng thời gian rất ngắn - 7 tuần lễ. Bà đã rời cương vị thủ tướng được tám ngày trước khi biên tập viên chính trị của tờ The Sun, Harry Cole và cây viết hồi ký James Heale chuẩn bị ra mắt cuốn tiểu sử về bà. Cuốn sách được viết với tốc độ chóng mặt. Câu từ của tác phẩm có thể đôi chỗ không rõ ràng nhưng người đọc không mua cuốn sách này vì sự sang trọng văn học của nó mà họ quan tâm đến những tình tiết thú vị trong cuộc sống riêng và đời sống chính trị đầy bất ngờ của bà. Cuốn sách này gồm hai phần chính và phần thứ hai tập trung nhiều vào 7 tuần của bà trong nhiệm kỳ thủ tướng. Về cơ bản, thông tin được cung cấp giống như một tờ tuần báo ngày chủ nhật với nội dung dài kỳ tổng hợp những chi tiết kịch tính. Thời thơ ấu đặc biệt của bà Truss Tuy nhiên, điều thú vị hơn nằm ở phần đầu tiên khi các tác giả lược qua về thời thơ ấu của bà Truss, xây dựng hình ảnh bà là con gái của một gia đình cánh tả lạ lùng, thích đọc tờ The Guardian, trải qua sự thức tỉnh chính trị ở trường đại học. Nhà bình luận Gaby Hinsliff của tờ The Guardian đã bị hấp dẫn bởi hình ảnh mẹ của bà Truss, Priscilla, người đã chuyển đến Đông Âu một thời gian ngắn vào những năm 1970 để “thử một cuộc sống khác”, đưa theo các con tham gia biểu tình ở Greenham Common hay mặc bộ trang phục màu vàng chuối tươi để ủng hộ thương mại công bằng ở quê nhà Leeds. Có thể nói sự cá tính và tư tưởng tự do của bà Priscilla đã ảnh hưởng nhất định đến những tư tưởng chính trị của bà Truss sau này, có thể có cả sự thiếu quyết đoán. Và cá tính này không phải lúc nào cũng là điều tốt trong chính trị, đặc biệt là những năm đầu sự nghiệp. Trên cương vị bộ trưởng đầu tiên dưới thời David Cameron, bà Truss đã ấp ủ một kế hoạch cắt giảm chi phí chăm sóc trẻ em bằng cách cắt giảm số lượng người cần thiết để giám sát trẻ em, một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Thay vì kiên nhẫn xây dựng sự ủng hộ của công chúng cho kế hoạch này, bà đã từ bỏ nó. Điều đó cũng tương tự kế hoạch ngân sách gần đây của bà. Cuốn sách cũng tiết lộ một số chi tiết mới trong đời sống cá nhân của bà, trong đó có mối quan hệ ngoài luồng với cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ Mark Field - vụ tai tiếng gần như phá hỏng quá trình tìm kiếm một ghế trong quốc hội của Truss, cùng một số cáo buộc được lan truyền trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng Anh - ngoại tình với một phụ tá hay việc quá quan tâm tới nhân viên. Dù có mối quan hệ tốt đẹp với bà Truss, hai tác giả vẫn nỗ lực tạo ra một khoảng cách trong quá trình viết sách và giúp độc giả nhìn nhận khách quan hơn về câu chuyện. Bà Truss có lẽ đã bỏ qua quá nhiều bài học trong quá khứ, dẫn đến sự tự tin quá mức về khả năng của mình, như điều bà đã làm ngay trong những ngày đầu của chiến dịch tranh cử. Giới xuất bản Anh kêu gọi bà Liz Truss bỏ thuế VAT cho sách nói Theo các tác giả và nhà xuất bản Anh, tân Thủ tướng Liz Truss nên bãi bỏ “khoản thuế cuối cùng đối với sách”, đầu tư vào thư viện và hỗ trợ các buổi giao lưu của tác giả. Sắp có hai cuốn tiểu sử về tân Thủ tướng Anh Liz Truss Một cuốn tiểu sử dự kiến được xuất bản vào tháng 12 tới và cuốn còn lại có thể được ra mắt vào năm 2023.