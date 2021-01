Đời tư bê bối của mỹ nam Armie Hammer

Tài tử "Call Me by Your Name" bị tố ngoại tình và khiến nhiều cô gái khủng hoảng tinh thần.

Năm 2015, tạp chí GQ dành một bài viết khen ngợi Armie Hammer "có gương mặt điển trai đến khó tin, và như thể anh ấy được sinh ra để chụp ảnh quảng cáo vậy".

Lai dòng máu Do Thái - Nga - Mỹ, Hammer mang nét thu hút riêng từ đường nét gương mặt cho đến chiều cao 1,96 m. Nhưng thực ra, ngoại hình như con dao 2 lưỡi khiến Hammer nhiều lần bị gắn mác "giẻ cùi tốt mã".

Từng bị gia đình từ mặt vì theo nghề diễn

Xuất thân trâm anh thế phiệt, Armie Hammer là con trai của Michael Armand Hammer - doanh nhân dầu mỏ sở hữu doanh nghiệp Occidental Petroleum trị giá 19 tỷ USD , và mẹ anh là cựu nhân viên ngân hàng.

Thế nhưng, Hammer từ lớp 11 đã bỏ học để theo nghề diễn bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình. Anh tiếp thu kiến thức ở trường đào tạo diễn xuất, lấy kinh nghiệm từ buổi casting, song khởi đầu của Hammer không mấy suôn sẻ.

Theo Vulture, Hammer làm quen trước với mảng truyền hình nhưng ấn tượng về anh trong cùng một dạng vai công tử hào hoa ở Arrested Delelopment, Veronica Mars, Gossip Girl, Reaper... đều rất mờ nhạt.

Hammer từng nói: "Tôi hy vọng khán giả sẽ nhớ mình qua vai diễn hơn vẻ bề ngoài. Hình thức có thể hỗ trợ bạn lúc đầu, nhưng chắc chắn không giúp chặng đường dài phía trước cho những ai lười biếng".

Anh muốn được công nhận về tài năng hơn là ngoại hình. Ảnh: Hollywood Reporter.

Năm 2008, sự nghiệp Hammer mới khởi sắc khi anh được đạo diễn Robby Benson tin tưởng trao cho vai nhà truyền giáo Billy Graham trong Billy: The Early Years. Vai này giúp tài tử nhận một đề cử Movieguide Awards.

Từ đó đến năm 2015, Hammer đa số đóng phim chính kịch như The Social Network, J. Edgar, Mirror Mirror... Dẫu vậy, không phải dự án nào anh cũng vào vai chính. Diễn xuất của tài tử cũng không ổn định.

Armie Hammer thường xuyên góp mặt trong danh sách ứng viên tiềm năng mỗi khi vai Batman bị bỏ trống. Lý do bởi đạo diễn George Miller từng chọn anh làm Người Dơi mới cho Justice League: Mortal.

Tuy nhiên, giới phân tích gán cho Hammer biệt danh chẳng mấy hay ho - "thuốc độc phòng vé", vì anh từng xuất hiện ở các "bom xịt" như The Lone Ranger (2013) và The Man from U.N.C.L.E. (2016).

Sự nổi tiếng đến từ Call Me by Your Name

Trong Call Me by Your Name (2017), Armie Hammer đóng vai chàng sinh viên 24 tuổi Oliver có mối tình đồng tính lãng mạn với Elio Perlman (Timothée Chalamet). Tác phẩm đã nhận "mưa" lời khen từ giới chuyên môn trên mọi phương diện.

Cây bút Richard Lawson của Vanity Fair viết: "Armie Hammer đã vận dụng lối diễn khôi hài và vẻ đẹp trai ngời ngời để tạo ra hiệu ứng, sự dí dởm và cảm xúc tuyệt vời một cách bất ngờ cho người xem".

Michael Philips thuộc báo Chicago Tribune nhận định Call Me by Your Name là tác phẩm Hammer đóng hay và xuất thần nhất trong sự nghiệp của anh.

Các nhà làm phim lâu năm ghi nhận nỗ lực của ngôi sao sinh năm 1986, bởi anh đã "rất khó khăn để cân bằng sự vênh váo của nhân vật Oliver với tính cách dễ bị tổn thương của bản thân ngoài đời".

Trong khi đó, trang RogerEbert.com viết ngắn gọn: "Armie đã có trải nghiệm rất thú vị".

Armie Hammer và Timothée Chalamet trong Call Me by Your Name. Ảnh: GQ.

Nhờ màn hóa thân mang tính đột phá này, Hammer ghi tên vào đề cử Critics' Choice Awards, Independent Spirit Awards và đề cử giải Quả cầu vàng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Chia sẻ về vai diễn trên Vanity Fair, Hammer hào hứng nói: "Sau khi xem phim và trở về nhà, tôi đã thốt lên trước mặt bố mẹ: 'Wow, wow'. Tôi không thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng phim sẽ thay đổi thế giới. Nhưng công bằng mà nói, phim đã thay đổi số phận của Oliver và cả tôi".

Hiệu ứng tích cực của phim tiếp thêm động lực cho nhà sản xuất ra mắt phần tiếp theo. Đạo diễn Luca Guadagnino tiết lộ Timothée Chalamet và Armie Hammer sẵn sàng đóng Find Me - phần hậu truyện của bộ phim đồng tính nổi tiếng.

Đến nay, Call Me by Your Name vẫn là tác phẩm hiếm hoi được nhắc đi nhắc lại cùng Hammer, dù trong phim, đất diễn của Timothée Chalamet vốn nhiều hơn anh.

Đời tư không hoàn hảo

Armie Hammer - quý tử "ngậm thìa vàng" đích thực của Hollywood, có đời tư bê bối không kém những đồng nghiệp.

Năm 2011, nam diễn viên bị bắt tại trạm kiểm soát ở bờ Tây Texas (Mỹ) vì tàng trữ cần sa. Cảnh sát nêu rõ Hammer giấu 0,6 gram cần sa, ba bánh quy cần sa và một bánh hạnh nhân cần sa trong người.

Hình phạt dành cho anh là một ngày tù cùng khoản tiền tại ngoại 1.000 USD . Luật sư riêng của Hammer từ chối kháng cáo vì số lượng cần sa trên đủ để tính vào tội nhẹ.

Trả lời phỏng vấn tờ Conan năm 2013, Hammer giải thích: "Có thể đó là sự hiểu nhầm về luật tiểu bang và luật liên bang. Tuy nhiên, tôi vẫn xem đây là bài học lớn".

Armie Hammer bị tố lăng nhăng. Ảnh: Grazia Magazine.

Đầu năm nay, cái tên Armie Hammer bỗng trở thành từ khóa thịnh hành trên Twitter khi hàng loạt cô gái tố anh là người có nhân cách cuồng loạn.

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện biến thái được cho là của Hammer cùng những người tình trẻ. The Sun nhận định loạt tin nhắn diễn ra từ năm 2016 đến tháng 2/2020 - khoảng thời gian mà anh vẫn còn là chồng của Elizabeth Chambers.

Ngày 13/1, Courtney Vucekovich - một trong những bạn gái cũ của Hammer - gửi email cho Daily Mail, kể toàn bộ quá trình yêu đương và trải nghiệm khủng khiếp bên tài tử này.

Trong mail, cô gái 30 tuổi tố sao Call Me by Your Name muốn bẻ xương sườn và bắt cô làm nô lệ tình dục cho anh. Vucekovich còn công bố bức thư được cho là tài tử người Mỹ đã viết, với nội dung: "Anh sẽ cắn em".

Vucekovich nhấn mạnh: "Armie nói rõ từ đầu rằng anh ta thích kiểu bạo dâm. Armie thích nói từ 'nô lệ' và bắt tôi phải phục tùng theo. Nhưng tất nhiên tôi đã không làm chuyện kinh tởm đó".

Người đẹp quyết định chia tay sau 4 tháng vì quá sợ hãi bạn trai. Cô đã phải đăng ký khóa trị liệu tâm lý 30 ngày để ổn định lại tinh thần.

Paige Lorenze (trái) và Courtney Vucekovich có trải nghiệm tệ khi yêu tài tử Hollywood. Ảnh: Instagram.

Người mẫu Paige Lorenze nói có trải nghiệm tương tự khi yêu ngôi sao Hollywood. Trong khi một tình cũ khác của nam diễn viên cũng ấn ý từng bị Hammer bạo hành. Cô viết: "Có ai biết một nhà trị liệu giỏi không?".

Scandal làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng Hammer, mặc dù anh đã không ít lần lên tiếng phủ nhận.

Theo thông tin mới nhất từ Variety, Armie Hammer sẽ không thể tiếp tục dự án truyền hình The Offer của Paramount Plus vì đời tư bê bối. The Offer là TV series xoay quanh câu chuyện hậu trường tác phẩm điện ảnh kinh điển The Godfather (tựa Việt: Bố Già).