Đội trưởng Mỹ mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là ai?

Theo Screen Crush, trong tập cuối của The Falcon and the Winter Soldier, chân tướng mới của Captain America được hé lộ. Sam Wilson - cựu chiến binh từng chiến đấu với Falcon - nhận khiên từ Steve Rogers và khoác lên mình chiếc áo Đội trưởng Mỹ. So với vai diễn của Chris Evans, tạo hình của Captain mới được thay đổi để phù hợp với diễn viên Anthony Mackie.