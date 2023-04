Đội trưởng Arsenal: 'Chúng tôi làm nhiều điều ngu ngốc'

"Rất nhiều điều giống với tuần trước (trận gặp Liverpool - PV). Arsenal chơi rất tốt ngay từ đầu, kiểm soát mọi thứ và tất cả diễn ra theo cách chúng tôi muốn. Sau đó, chúng tôi không duy trì được thế trận. Arsenal để đối thủ có chút cơ hội triển khai thế trận ưa thích của họ. Chúng tôi gieo hy vọng cho West Ham khi đối thủ đã sụp đổ. Lỗi là ở Arsenal", Odegaard chia sẻ với Sky Sports.

Tối 16/4 (giờ Hà Nội), Arsenal dẫn trước West Ham 2-0 chỉ sau 10 phút nhờ các bàn thắng của Gabriel Jesus và Odegaard. Lúc này, nhiều người nghĩ rằng đoàn quân của HLV David Moyes vỡ trận.

Tuy nhiên, "Pháo thủ" chùng xuống và để Said Benrahma, Jarrod Bowen gỡ hòa cho West Ham. Arsenal cũng chỉ biết tự trách mình khi họ có cơ hội chiến thắng với một quả phạt đền nhưng Bukayo Saka lại đá hỏng.

"Arsenal làm nhiều điều ngu ngốc với trái bóng. Chúng tôi để họ chơi bóng dài. Họ có nhiều quả ném biên và phạt góc. Arsenal để đối thủ thoải mái triển khai các phương án tấn công vốn là điểm mạnh của họ. Chúng tôi cần đảm bảo vấn đề này không được lặp lại và điều quan trọng giờ là hướng tới các trận đấu tiếp theo", đội trưởng Arsenal nói thêm.

Chỉ giành được 1 điểm trước West Ham, Arsenal tạm thời hơn Man City 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Họ còn một trận đối đầu trực tiếp với Man City mùa này. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay CLB Bắc London. Arsenal chỉ cần hòa Man City trên sân khách và thắng toàn bộ trận còn lại là đủ để lên ngôi. Dù vậy, cửa vô địch của Arsenal được đánh giá hẹp dần.

