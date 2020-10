Đội TP.HCM thắng chặng 5 giải đua xe đạp VTV Cup

Các tay đua của đội TP.HCM đã thể hiện được lợi thế với sự chuẩn bị chu đáo, để đạt thành tích tốt nhất tại nội dung đua đồng đội tính giờ ở chặng 5.

Sáng 28/10, chặng 5 giải đua xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen đã diễn ra tại Cửa Lò (Nghệ An), với lộ trình dài 16,3 km. Chặng đua lúc đầu dự kiến có chiều dài 20 km, nhưng phải rút ngắn do mặt đường bị hư hỏng nặng bởi ảnh hưởng của bão lũ, không đảm bảo về an toàn thi đấu.

Chặng 5 đánh đấu cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên một chặng đua theo thể thức đồng đội tính giớ được đưa vào lộ trình. 9 đội đua lần lượt xuất phát, mỗi đội cách nhau 2 phút. Thời tiết thi đấu tiếp tục ủng hộ các tay đua. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả của 3 tay đua mỗi đội cán đích đầu tiên để tính vào thành tích chung.

Các tay đua TP.HCM thể hiện sự đồng đều ở nội dung đồng đội. Ảnh: BTC.

Đội TP.HCM - Vinama, với những chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục và thiết bị, tỏ ra vượt trội các đối thủ. Đây cũng là chặng đua được đặt nhiều kỳ vọng của đội. Cả 9 tay đua của TP.HCM - Vinama đều cán đích, với kết quả đồng đội 18 phút 51 giây 01.

Đội Bikelife Đồng Nai đạt thành tích tốt thứ hai khi cán đích với thời gian 19 phút 14 giây 14, trong khi đội Dược Domesco Đồng Tháp xếp hạng 3 (19 phút 27 giây 10). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Tập đoàn Lộc Trời, Vĩnh Long, Quân khu 7, Bình Dương, Cần Thơ và Hà Nội.

Với việc giành chiến thắng chặng tính thành tích đồng đội, TP.HCM - Vinama tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng đồng đội, và bỏ xa Đồng Nai tới hơn 53 giây.

Sau chặng 5, danh hiệu áo vàng tiếp tục thuộc về Loic Desriac (Đồng Nai). Cua-rơ người Pháp dẫn đầu đoàn Đồng Nai trong top 3 về đích đầu tiên, và chưa để các đối thủ vượt lên.

Ngày 29/10, các tay đua sẽ đấu chặng 6, có lộ trình 130 km, từ Thừa Thiên Huế - Hội An (Quảng Nam). Chặng đua sẽ có 2 Sprint và kết thúc tại Nhà hát Hội An.