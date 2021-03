'Đời tôi không có gì đặc biệt, ngoài việc là diễn viên nổi tiếng'

Cuốn hồi ký "The Beauty of Living Twice" của Sharon Stone kể về những khó khăn nữ diễn viên trải qua trong quá khứ.

Năm 2001, Sharon Stone nhập viện. Thời điểm đó, nữ diễn viên bị đột quỵ, xuất huyết khoang dưới nhện làm ảnh hưởng não bộ và cột sống. “Điều đó thật kỳ lạ. Tôi đã vượt qua bắt đầu sống lại lần thứ hai”, minh tinh Bản năng gốc viết trong hồi ký The Beauty of Living Twice. Sharon Stone là minh tinh có sự nghiệp lâu dài và đáng nể ở Hollywood. Các phim nổi bật của bà là Bản năng gốc, Casino và Nữ cao bồi báo thù… Tuy nhiên, bà thừa nhận cuộc sống của mình không có gì quá đặc biệt. “Quyển hồi ký của tôi chỉ là cuốn sách kể lại cuộc sống khá bình thường của Sharon Stone. Tôi không nghĩ cuộc sống của mình quá đặc biệt, ngoại trừ việc cuối cùng tôi đã trở thành ngôi sao điện ảnh”, nữ diễn viên chia sẻ với The New York Times. Sharon Stone trải qua nhiều thăng trầm trong nghiệp diễn. - Tại sao chị quyết định viết hồi ký? - Tôi đã đi khắp nơi để thực hiện các cuộc phỏng vấn, tìm cách đăng tải truyện ngắn. Tuy nhiên, có ai đó nói với tôi rằng không ai muốn đọc truyện ngắn đâu, hồi ký thì có thể. Lúc đó, tôi nghĩ rằng người ta chỉ muốn đào sâu cuộc sống riêng tư của mình. Bạn tôi - nhà văn J.Kael Weston, tác giả quyển The Mirror Test - đã đề nghị biên tập viên Tim O'Connell xem xét việc viết hồi ký cho tôi. Trong khi chờ đợi, tôi viết thư cho nhiều cơ quan khác. Cuối cùng, tôi thực hiện giao dịch với nhà xuất bản và cho ra đời quyển hồi ký. - Chị có lên trước ý tưởng sẽ trình bày những gì trong hồi ký không? - Không hẳn. Trong lúc quay hai bộ phim ở New York, tôi tranh thủ thời gian rảnh và ngồi trong phòng để viết. Có ngày, tôi chỉ ngồi trong phòng, gọi thức ăn về và dành khoảng 5, 8, 12 thậm chí là 15 tiếng/ngày chỉ để ghi lại hồi ký. - Trong "The Beauty of Living Twice", chị tiết lộ rất nhiều thông tin cá nhân, gia đình, bao gồm chi tiết chị và em gái bị một người đàn ông lạm dụng tình dục. Chị có hỏi ý kiến người nhà trước khi tiến hành xuất bản cuốn sách không? - Tôi và em gái đã bàn bạc và quyết định đưa những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ lên trang sách. Chúng tôi cũng nói chuyện với mẹ. Lúc đầu, bà rất nghiêm khắc và liên tục nói những điều khó hiểu như là “quá kinh hoàng, không phù hợp”... khiến tôi không muốn nhắc tới. Khi hoàn thành cuốn sách, tôi đã đọc cho mẹ nghe trong suốt ba ngày. Hai mẹ con tôi nằm trên giường, thảo luận nhiều thứ. Thậm chí, bà dành một tiếng rưỡi để nói những điều chưa phù hợp trong quyển sách. Tôi cũng thay đổi rất nhiều nội dung của cuốn hồi ký so với bản gốc. Minh tinh sinh năm 1958 có sự trở lại ấn tượng trong series Ratched. - Chị có e ngại cuộc sống của chính mình bị phơi bày quá nhiều trên trang sách? - Tôi đã gặp khó khăn trong việc chờ đợi ngày ra mắt chính thức của quyển sách. Nếu sợ, tôi đã không làm. Có nhiều người đến và đi qua đời tôi, tạo thành một Sharon Stone của hôm nay. Giờ đây, tôi chọn cách đối mặt với cuộc sống. Tôi không muốn phòng thủ nữa. Mục đích của tôi viết cuốn hồi ký này là biến bản thân mình thành người cởi mở. - Trong cuốn sách, chị có mô tả một số thông tin khá bạo lực, bao gồm vết thương ở cổ lúc chị bị tai nạn cưỡi ngựa, cái chết của người chú sau khi bị trượt chân. Chị chọn cách đối mặt và thể hiện điều đó theo cách dí dỏm. Vì sao chị chọn cách khai thác này? - Tôi là người có tính cách hài hước theo kiểu đen tối. Tôi nghĩ rằng cuộc sống đã có nhiều mệt mỏi, việc đưa vào một chút hài hước khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Khi còn đi học, tôi được giáo viên và một người bạn dạy cho mình cách “trở nên đen tối”. Sau nhiều năm, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn lại mình thực sự hài hước và có chút "không trong sáng". Tôi muốn thể hiện điều đó trong hồi ký. Tôi cũng thể hiện điều đó trong các bộ phim, mới đây nhất là vai diễn Lenore Osgood trong series Ratched. Tôi thấy trò để khỉ trên vai rất hài hước và có phần lập dị. Tôi nói với đạo diễn Ryan Murphy rằng tôi rất thích tạo hình đó. Cú vắt chân trong Bản năng gốc được xem là một trong những cảnh phim kinh điển nhất của Sharon Stone. - Ngoài những dòng chữ viết về “Bản năng gốc”, “Casino”, tại sao chị không nói quá nhiều về sự nghiệp điện ảnh của mình? - (Tạm dừng hồi lâu). Thành thực mà nói điện ảnh không còn là một phần của thứ tôi đang cố gắng đạt được. - Nói vậy, chị định rời xa công việc diễn xuất để tập trung sáng tác, viết lách? - Tôi thực sự không muốn đóng phim nhiều nữa. Tôi cũng không muốn các đạo diễn nhớ đến chỉ vì tôi là tên tuổi nổi tiếng, có thể kéo khán giả ra rạp. Vì vậy, nếu một đạo diễn thực sự muốn tôi tham gia và đưa cho tôi vai diễn phù hợp, tôi sẽ nhận lời. - Tên cuốn hồi ký có liên quan gì đến việc “tái sinh”, có cơ hội sống lại lần hai từ sau cuộc khủng hoảng sức khỏe của chị hồi năm 2001 không? - Tôi đã có toàn bộ trải nghiệm ánh sáng trắng khi nằm trên bàn mổ. Khi đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, chúng ta luôn tự hỏi bản thân mình vài câu hỏi. Lúc ấy, tôi đã kiểm điểm cuộc đời, tự hỏi mình tại sao luôn thúc ép bản thân làm nhiều thứ khó hiểu mà không lắng nghe mình muốn gì. Cuốn sách này đưa ra những câu hỏi lớn trong cuộc sống và cách mà tôi trả lời nó.