Đôi tình nhân siêu trộm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết các nghi phạm gây án giở nhiều chiêu thức để đột nhập nhà người dân trộm tài sản.

Để bắt giữ được đôi tình nhân Lâm Văn Thêm (SN 1978) và Võ Thị Đan Phượng (SN 1976, cùng ngụ khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh) gây ra hàng loạt vụ trộm ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn, các trinh sát đã cất công nhiều ngày đêm theo dõi quy luật hoạt động, mánh khóe của nghi phạm để bắt giữ.

Theo các nạn nhân, lợi dụng sơ hở của họ bất kể ngày hay đêm, các nghi phạm dùng kiềm phá khóa cửa nhà, hoặc đột nhập từ trên mái nhà xuống các căn phòng lục lọi trộm các tài sản có giá trị như, tiền, vàng... rồi tẩu thoát. Đặc biệt, thời điểm họ vắng nhà để làm việc mưu sinh, hay đi thăm thân, lễ chùa, khi trở về nhà đã tá hỏa phát hiện mất tài sản tích lũy suốt nhiều năm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngay sau đó, một tổ trinh sát đến các địa bàn mà nghi phạm gây án để lấy lời khai các nạn nhân, trích xuất hình ảnh camera an ninh làm rõ đặc điểm, rà soát những người nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, đặc biệt có bất minh về tài sản sau khi gây án. Tổ trinh sát khác phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương rà soát các cơ sở lưu trú, tiệm vàng, cầm đồ để phát hiện người nghi vấn...

Thêm, Phượng và tang vật.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Lâm Văn Thêm (tên gọi khác Võ Tấn Dũng) và Võ Thị Đan Phượng có nhiều biểu hiện nghi vấn bất minh về tài sản, cũng như thời gian sinh hoạt. Tuy sống ở khu phố 3, phường 3, 2 người này hiếm khi giao tiếp với người dân xung quanh. Hàng ngày, đôi tình nhân này "thoắt ẩn, thoắt hiện" ở nhiều huyện, thành phố, ăn chơi phung phí ở nhiều quán ăn trên địa bàn và hay qua Campuchia đánh bạc. Đáng lưu ý, cả hai có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Suốt nhiều ngày đêm đeo bám di biến động của Thêm và Phượng, các trinh sát đã nắm được quy luật cùng thủ đoạn hoạt động. Khi thì giả người đi mua bán phế liệu, ve chai; lúc thì nghi phạm vào vai khách lạc đường để nghiên cứu đặc điểm căn nhà của nạn nhân, sau đó tiếp tục nghiên cứu quy luật sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân để chờ thời điểm thích hợp đột nhập trộm tài sản. Gây án xong, đôi nhân tình thường về nhà trọ ở TP Tây Ninh để ẩn náu.

Đúng như kế hoạch phá án, lúc 9h15 ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành, bất ngờ đột kích, bắt giữ đôi tình nhân trên tại nhà trọ Danh Tiến, thuộc khu phố 5, phường 1, TP Tây Ninh.

Qua khám xét, công an thu giữ 4 nhẫn trắng có gắn đá, 2 nhẫn trơn màu vàng, đôi bông tai màu vàng có gắn đá, đôi bông tai màu trắng có gắn đá, 5 môtô (trong đó, có 3 xe dùng gây án trong các vụ trộm); hơn 125 triệu đồng, 3 điện thoại di động, kiềm, kéo, búa, xà beng và các chứng cứ khác liên quan đến vụ án...

Tại cơ quan công an, các nghi phạm bước đầu khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm tài sản của các hộ dân sinh sống ở địa bàn TP Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành, chiếm đoạt số tiền trên 1,2 tỷ đồng . Sau đó, nghi phạm đem tất cả tài sản trộm được bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sang các casino ở Campuchia đánh bạc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị trên mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản để trả lại cho các nạn nhân.