Đòi tiền người vợ không được, nhóm thanh niên đánh bầm dập chồng

Nhóm 6 người ở Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đến đòi nợ nhưng không gặp được phụ nữ đã vay tiền, nên quay sang đánh người chồng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 17/2, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Sơn (SN 1982) và Nguyễn Thảo An Bình (SN 1997) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Phạm Ngọc Anh (SN 1980), Võ Khanh Thúy Vy (SN 1993), Trần Công Lý (SN 1995) và Huỳnh Hạ Khương An (SN 1989), cùng ngụ TP Mỹ Tho.

Các đối tượng An, Lý, Vy và Ngọc Anh (từ trái qua phải).

Theo kết quả điều tra, ngày 18/12/2022, Sơn và Bình cùng 4 người nêu trên đến nhà một hộ dân ở phường 5 (TP Mỹ Tho) để đòi nợ. Nhóm này không gặp được phụ nữ đã vay tiền, nên quay sang đòi người chồng trả thay.

Hai bên xảy ra xô xát. Các nghi phạm đánh chồng của người vay tiền bị thương nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, thu giữ 7 hợp đồng cho vay tiền và một con dao.