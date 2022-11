Đòi tiền không thành, đánh người nhập viện

Sau chầu nhậu, Nguyễn Duy Phương (45 tuổi, ở An Giang) nhớ lại việc hàng xóm chưa trả nợ, nên cầm tuýt sắt sang đòi và đánh nạn nhân nhập viện.

Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Phương (45 tuổi, ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, năm 2020, Phương cho hàng xóm là ông Đào Văn Đảo (45 tuổi) vay 30 triệu đồng. Phương nhiều lần điện thoại đòi tiền nhưng ông Đảo vẫn hứa hẹn, không trả tiền.

Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tối 14/11, sau khi đi nhậu về, Phương lấy tuýt sắt sang nhà ông Đảo. Phương tiếp tục đòi tiền hàng xóm nhưng không được, 2 người dẫn đến xô xát.

Phương cầm tuýt sắt đánh nhiều cái vào đầu và người ông Đảo, gây thương tích nặng. Phương sau đó vứt bỏ hung khí rồi bỏ chạy về nhà.

Ông Đảo được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 15%. Phương sau đó đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.