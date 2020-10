Đòi tiền không được, rút súng bắn người

Hữu rút khẩu súng định dọa Thi thì những người bạn của Thi lao vào giằng co. Hữu nổ 2 phát đạn nhưng không trúng ai.

Ngày 17/10, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Xuân Hữu (24 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đinh Xuân Hữu cùng khẩu súng và đạn mang đi đòi nợ.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Xuân Hữu có cho Nguyễn Văn Thi (27 tuổi, cùng ngụ xã Tân Tiến) vay tiền nhưng Thi không trả nợ và có ý muốn quỵt số tiền đã vay.

Để giải quyết món nợ, Hữu hẹn Thi đến một vườn cao su thuộc xã Tân Tiến để nói chuyện. Khi đến điểm hẹn, Thi có rủ thêm một số người bạn đi cùng.

Tại vườn cao su, khi Hữu đòi tiền thì hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Hữu rút khẩu súng giấu trong túi quần ra định dọa Thi thì bị những người bạn của Thi lao vào giằng co. Hữu nổ 2 phát đạn nhưng rất may không trúng ai.

Nhóm bạn của Thi tước khẩu súng của Hữu rồi mang đến cơ quan công an giao nộp và trình bày sự việc. Công an huyện Đồng Phú sau đó phối hợp với Công an xã Tân Tiến vào cuộc truy bắt Hữu.

Tại cơ quan công an, Hữu khai nhận đã mua khẩu súng và 6 viên đạn thông qua mạng xã hội. Kết quả giám định cho thấy khẩu súng là vũ khí quân dụng.