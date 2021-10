Đối thủ mới của đội Vệ binh Dải ngân hà

Nam diễn viên Will Poulter đã được chọn mặt gửi vàng cho vai Adam Warlock trong “Guardians of the Galaxy 3”.

Ngày 12/10, Deadline đưa tin dự án Guardians of the Galaxy 3 của đạo diễn James Gunn đã tìm được gương mặt thủ vai Adam Warlock. Đó là nam diễn viên Will Poulter. Thông tin sau đó đã được chính James Gunn xác nhận bằng một bài đăng trên tài khoản Twitter cá nhân.

Gunn viết: “Bạn biết đấy, tôi thường sẽ lên tiếng phủ nhận mỗi khi tin vịt xuất hiện. Nhưng lần này thì không. Chào mừng Will Poulter đến với gia đình Guardians. Cậu là diễn viên có tài, một chàng trai đáng mến. Hẹn gặp nhau sau vài tuần nữa nhé”.

Will Poulter thủ vai Jim Bridger - một thành viên trẻ tuổi của nhóm lữ hành - trong tác phẩm The Revenant. Ảnh: Disney.

Theo The Hollywood Reporter, cuộc cạnh tranh cho vai Adam Warlock của Guardians of the Galaxy 3 đã nóng lên từ cuối tháng 8. Danh sách các diễn viên lọt vào vòng cuối của cuộc thử vai được cho là có Will Poulter (The Revenant), Regé-Jean Page (Bridgerton) và George MacKay (1917).

Guardians of the Galaxy 3 do James Gunn lên kịch bản và đạo diễn. Dự án được Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige trực tiếp tham gia sản xuất. Phim dự kiến bấm máy vào tháng 11 với nội dung chính vẫn được giữ kín.

Nhân vật Adam Warlock xuất hiện lần tiên trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở cảnh cuối Guardians of the Galaxy Vol.2 (2017). Anh là sản phẩm mà nữ chúa Ayesha (Elizabeth Debicki) tạo ra nhằm quét sạch đội Vệ binh Dải ngân hà khỏi vũ trụ. Đây là màn trả thù cho việc nhóm siêu anh hùng bất hảo quậy tung vương quốc và phá hoại quân đội của cô. Adam Warlock được tạo ra bằng công nghệ sinh học, được tôn là cá thể người hoàn mỹ.

Will Poulter sinh năm 1993 tại Anh và bắt đầu diễn xuất từ năm 2007. Tới nay, anh đã góp mặt trong 28 tác phẩm trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tại Việt Nam, khán giả quen thuộc với Poulter qua vai diễn trong loạt phim The Maze Runner và The Revenant.