Đối thủ của Trịnh Thăng Bình ở ZMA 2020 là ai?

Missing you - Phương Ly: Sản phẩm chủ lực của Phương Ly năm nay gây bão top 3 #zingchart tuần, 30 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bản hit mang giai điệu nữ tính, nên thơ cùng ca từ dễ thương, giàu năng lượng tích cực. Điểm đặc biệt của Missing you nằm ở khâu hòa âm phối khí do producer TINLE đảm nhiệm. Nhiều khán giả khen bản phối mang âm hưởng huyền ảo, “như đang bước vào thế giới cổ tích”.