"Đối thoại với Thượng đế" - cuốn sách đã được dựng thành bộ phim cùng tên "Conversation with God" dường như là một chiếc chìa khóa giúp bạn giải quyết bế tắc trong cuộc sống.

Trong cuộc đời mỗi người, đã bao giờ bạn từng rơi vào cảnh bế tắc hết lần này đến lần khác và cảm giác hoang mang vì không thể tìm thấy câu trả lời khiến mọi thứ như đóng băng, tất cả cánh cửa đóng sầm lại trước mắt?

Đối thoại với Thượng đế - cuốn sách được dựng thành bộ phim cùng tên - Conversation with God dường như là một chiếc chìa khóa giúp bạn mở toang cánh cửa để tìm ra câu trả lời cho bản thân. Hóa ra, mọi thứ chúng ta đang tìm kiếm lại không ở đâu xa mà chính là kho báu nằm bên trong chính mình.

Nếu có niềm tin mạnh mẽ và mở lòng đón nhận, rèn luyện mỗi ngày, kho báu đó sẽ hiển lộ.

Đúng với câu châm ngôn: Hữu cầu vi sư - cuộc trò chuyện giữa tác giả Donald Walsch với Thượng đế - chính là người thầy dẫn dắt độc giả.

Donald Walsch đã ghi lại cuộc đối thoại giữa ông với Thượng đế bằng lối văn hài hước, nhẹ nhàng, pha chút bông đùa gần gũi. Như tác giả chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi ngôi sao truyền hình Mỹ Larry King trên kênh CNN, ý tưởng sáng tác xuất phát từ một lần ông viết cho Thượng đế bức thư phàn nàn về cuộc đời đầy bế tắc và nhận được các câu trả lời mà ông cho rằng, đó chính là những gì người đọc cần tiếp cận.

Đối với độc giả nói chung, Đối thoại với Thượng đế là một câu chuyện hư cấu nhưng với tác giả, nó tựa như “trải nghiệm lạ lùng”.

“Cuốn sách này không phải do tôi viết, mà nó chỉ xảy đến với tôi” và ông thấy phải có trách nhiệm chia sẻ thông điệp mình nhận được, “khi bạn đọc cuốn sách này, điều đó cũng xảy đến với bạn, vì tất cả chúng ta đều được dẫn đưa đến chân lý mà chúng ta sẵn sàng tiếp nhận”.

Cho dù hiểu về “Thượng đế” theo cách nào đi chăng nữa thì những trải nghiệm mà Donald Walsh gửi tới độc giả đều rất đáng suy ngẫm. Mỗi cá nhân nhìn thấy chính mình trong cuộc đối thoại - nhất là với những ai đang khao khát thay đổi cuộc đời. “Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là đấng sáng tạo và quyết định hết mọi thứ thì ngươi sai rồi! Thượng đế là người quan sát, chứ không phải là người sáng tạo. Và Thượng đế đứng đó, sẵn sàng trợ giúp để ngươi sống cuộc sống của ngươi, nhưng không phải theo cách mà ngươi muốn và hy vọng đâu”.

​Từ khi tác phẩm mới ở giai đoạn viết tay, Donald Walsh đã chia sẻ cho một số người khiến họ có cảm giác “bừng sáng” lên, được tăng thêm sức mạnh và cuộc sống gần như hoàn toàn thay đổi.

​Phần lớn chúng ta khi có mặt trên cuộc đời đều có sẵn những quyền năng mà tạo hoá ban tặng. Mọi bối cảnh diễn ra là cơ hội giúp mỗi chủ thể phát triển tiềm năng, phát huy sức mạnh mình nắm giữ. Đó cũng là bí mật mà những người tích cực nhận ra, biến nguy thành cơ, biến gian nan thành cơ hội đạt được thành công.

Đáng tiếc là nhiều người bị che mắt. Nên nhớ, nếu bạn nhập vai nạn nhân với tâm lý tiêu cực, đổ lỗi cho hoàn cảnh thì mọi cánh cửa sẽ đóng lại.

​Donald Walsch được coi là người mang những thông điệp sâu sắc đến hàng triệu độc giả trên thế giới giúp thay đổi tư duy và sống tích cực hơn. Loạt sách của ông nằm trong chủ đề With God đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Quyển 1 Đối thoại với Thượng đế đã nằm trong danh sách bestseller suốt 137 tuần do New York Time bình chọn. ​