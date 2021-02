Đối tác Việt của Amazon lãi lớn

Nhờ các hợp đồng giá trị lớn cùng nhiều hãng bán lẻ trên thế giới, Gilimex đang bước vào giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận cao. Riêng năm 2020, lãi ròng công ty đã tăng gần gấp đôi.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Gilimex (GIL) cho biết doanh nghiệp dệt may này vừa trải qua năm 2020 thành công với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành dệt may nói chung.

Cụ thể, trong khi hầu hết doanh nghiệp dệt may trong nước chịu ảnh suy giảm doanh thu và lợi nhuận, Gilimex lại ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu hai chữ số cùng mức lãi ròng cao gần gấp đôi.

Riêng 3 tháng cuối năm 2020, nhà may này ghi nhận hơn 911 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ việc tiết giảm giá vốn mà biên lãi gộp trong kỳ vừa qua của hãng đã tăng đáng kể, từ mức 16% lên hơn 23%. Tỷ lệ này giúp lãi gộp của Gilimex quý vừa qua đạt gần 211 tỷ đồng , cao hơn gần 70% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng doanh thu đến hầu hết từ việc mở rộng sản xuất nên chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty quý cuối năm 2020 đã tăng hơn 4 lần (tốn 32 tỷ). Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh nên các đơn hàng chủ yếu được thực hiện theo dạng lô lớn giúp chi phí bán hàng giảm gần một nửa.

Kết quả, công ty chuyên may và dệt gia dụng này thu về khoản lợi nhuận trước thuế 154 tỷ đồng trong quý cuối năm 2020, tăng 74%. Lợi nhuận ròng sau thuế thu nhập của công ty cũng tăng tương ứng, đạt 119 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA GILIMEX

Nhãn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu column tỷ đồng 893 1108 1079 1292 2170 2254 2538 3457 Lợi nhuận sau thuế column

54 48 69 95 144 163 161 308

Tính trong cả năm 2020, Gilimex đạt gần 3.457 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với năm liền trước, tương đương mức thu ròng hơn 900 tỷ đồng . Số tăng thu này giúp hầu hết chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đều tăng mạnh so với năm liền trước bất chấp các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng cao.

Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 của Gilimex đạt lần lượt 394 tỷ và 308 tỷ đồng , tăng tương ứng 87% và 92% so với năm 2019. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử kinh doanh của nhà may này.

Đến cuối năm 2020, Gilimex có tổng tài sản hơn 2.700 tỷ, tăng 43% so với đầu năm. Trong đó, số tăng chủ yếu nằm ở mục tiền và các khoản tương đương tiền với hơn 900 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cao gấp 3 lần đầu năm 2020.

Ở nguồn vốn, doanh nghiệp cũng tăng vay nợ ngắn hạn trong năm từ 579 tỷ lên 765 tỷ đồng . Ngoài ra, Gilimex còn gần 660 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn đầu tư của chủ sở hữu 360 tỷ đồng .

Tại thị trường Việt Nam, Gilimex là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng với sản phẩm chính là túi xách, ba lô... Năm 2020, công ty này vận hành 95 dây chuyền may tại các nhà máy.

Gilimex hiện là đối tác cung cấp hàng hóa cho nhiều nhà bán lẻ lớn trên thế giới như IKEA, Amazon... Ảnh: Bloomberg.

Khoảng 5 năm trở lại đây, kết quả kinh doanh của Gilimex liên tục tăng mạnh với khoản lãi ròng hàng trăm tỷ mỗi năm nhờ việc bắt tay với các nhà bán lẻ lớn trên thế giới như Amazon và IKEA.

Theo đó, công ty hợp tác với Amazon từ năm 2016 với mặt hàng túi vải, từ đó, kết quả kinh doanh của Gilimex liên tục tăng nhanh qua từng năm với tăng trưởng doanh thu trung bình năm đạt trên 20%. Năm 2016 cũng là khởi đầu cho giai đoạn lãi lớn của doanh nghiệp.

Theo bản cáo bạch đầu năm 2020, Gilimex cho biết ngoài Amazon, đối tác ngoại lớn nhất hiện tại của công ty là IKEA - nhà bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới. Theo đó, Gilimex đang thực hiện tổng cộng 8 hợp đồng mua bán hàng hóa dài hạn với nhà bán lẻ nội thất đến từ Thụy Điển này với tổng giá trị hợp đồng hơn 16,2 triệu USD .

Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho các khách hàng lớn như Medline (túi xách và đồ gia dụng); Bugaboo (sản phẩm dành cho trẻ em); IKEA; Teijin; và Puma…

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GIL cũng thuộc nhóm tăng trưởng mạnh nhất năm 2020 và những tháng vừa qua.

Mỗi cổ phiếu GIL hiện có giá 53.900 đồng, cao gấp đôi so với 3 tháng liền trước và gần gấp 3 so với 6 tháng trước đó. Đà tăng này chủ yếu đến từ dòng tiền lớn của nhà đầu tư đổ vào thị trường chứng khoán Việt cuối năm 2020 đến nay. Bên cạnh đó, cổ phiếu GIL còn hưởng lợi với kết quả kinh doanh tăng mạnh và các hợp đồng hợp tác cùng các hãng bán lẻ, thương mại điện tử lớn trên thế giới.