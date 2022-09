Đối tác lớn chia tay NVIDIA ngay sau The Merge

EGVA, đối tác lớn nhất của NVIDIA tại Bắc Mỹ vừa tuyên bố không sản xuất thêm card đồ họa mới. Thông tin được công bố sau ngày mạng Ethereum chuyển sang PoS.

Sáng ngày 17/9 (giờ Việt Nam), diễn đàn của thương hiệu EVGA, một trong những nhà sản xuất linh kiện hàng đầu bất ngờ thông báo chấm dứt mối quan hệ hợp tác với NVIDIA. Theo đó, công ty sẽ không phát hành các phiên bản GPU RTX 4000 series vừa được NVIDIA giới thiệu. Mặt khác, những thế hệ card đồ họa cũ vẫn sẽ tiếp tục được nhà sản xuất hỗ trợ.

EGVA là một trong những đối tác lớn nhất của NVIDIA tại Bắc Mỹ. Ảnh: Notebookcheck.

Thông báo được đưa ra ngay sau The Merge, sự kiện hợp nhất mạng lưới Ethereum diễn ra thành công. Bên cạnh việc cải thiện tốc độ, giảm thiểu năng lượng, nền tảng Ether mới sẽ không còn phụ thuộc vào thợ đào. Do đó, nhu cầu cho card đồ họa phục vụ khai thác tiền mã hóa giảm sút mạnh. Đồng thời, nhà sản xuất linh kiện còn phải chịu áp lực từ những dàn máy giá rẻ được dân “đào coin” thanh lý.

The Merge đánh dấu việc nền tảng Ethereum chuyển sang sử dụng phương thức phê duyệt Proof of Stake (PoS, bằng chứng cổ phần) vừa diễn ra vào chiều ngày 15/7 (giờ Việt Nam). The Economics Time gọi đây là sự kiện lớn nhất ngành tiền số trong năm 2022.

Trong báo cáo tài chính được công bố hồi đầu tháng 8, NVIDIA cho biết doanh thu từ linh kiện chơi game của họ đạt 2,04 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Con số này tương đương mức giảm hơn 1 tỷ USD so với thành tích cùng kỳ năm trước. Trùng hợp, đây cũng là giai đoạn đi xuống của thị trường tiền mã hóa.

Tom’s Hardware cho rằng việc Ethereum chấm dứt Proof of Work (Bằng chứng công việc) sẽ dẫn đến việc tràn ngập các loại GPU cao cấp qua sử dụng trên thị trường bán lại. Một vài ví dụ có thể tìm thấy như mẫu RX 6900 XT được rao với giá 680 USD .

Trước khi dừng lại, mạng Ethereum đã được vận hành nhờ 900 TH/s sức mạnh tính toán. Con số này tương đương với khoảng 9,5 triệu chiếc card RTX 3090 được sử dụng từ 2015. Nhưng với sự góp mặt của nhiều loại GPU thấp cấp hơn, Tom’s Hardware ước tính có đến trên 20 triệu chiếc card đồ họa được sử dụng trên nền tảng Ether. Do đó, khi thợ đào bán tháo, NVIDIA và AMD gặp khó khăn trong việc tiêu thụ VGA mới.

Trước đó, hai YouTuber có tiếng là GamerNexus và Jayztwocents cho biết đã được mời đến cuộc họp kín của EVGA. Tại đây, Giám đốc Điều hành hãng linh kiện tiết lộ rằng NVIDIA không chia sẻ thông tin thiết yếu của sản phẩm, trước khi công bố rộng rãi. Ngoài ra, nhà sản xuất Đài Loan còn đang cố hạ giá bán của card đồ họa “Founders Edition”, vốn được tạo ra như phiên bản tham chiếu. Việc này gây khó khăn cho các đối tác bên thứ 3 như EVGA.

Giá bán card NVIDIA Founder Edition thấp hơn phiên bản của EVGA. Ảnh: Jaytwocents.

Vốn có phần lớn doanh thu phụ thuộc vào việc sản xuất card đồ họa NVIDIA, hiện EVGA gặp khó khăn bởi biên lợi nhuận ngày càng giảm.

Trước mắt, công ty nêu trên cho biết họ chưa có kế hoạch hợp tác với các bên cung cấp giải pháp khác như AMD hay Intel. Ngoài ra, EVGA cũng không sa thải những nhân viên đang làm việc tại bộ phận phát triển GPU. Theo Kotaku, định hướng sắp tới của nhà sản xuất này có thể là các linh kiện khác của máy tính như bo mạch chủ, RAM hay nguồn.

EVGA xây dựng thành công một trong những thương hiệu sản xuất thứ 3, chế tạo GPU NVIDIA tốt nhất. Jon Peddie Research cho rằng việc EVGA dừng sản xuất có thể tạo ra một lỗ hổng lớn về nguồn cung card đồ họa ở Bắc Mỹ. Công ty đang chiếm 40% thị phần GPU NVIDIA ở Mỹ và rất được ưa chuộng tại Tây Âu.

“Chúng tôi đã hợp tác với EVGA trong nhiều năm và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trên thế hệ sản phẩm hiện tại. NVIDIA chúc Andrew và những người bạn tại EVGA mọi điều tốt đẹp nhất”, Bryan Del Rizzo, Giám đốc Truyền thông của NVIDIA chia sẻ với Tom's Hardware.