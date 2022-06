Foxconn, đối tác sản xuất iPhone lớn nhất của Apple cho rằng tình hình chuỗi cung ứng và nhu cầu sản phẩm trong thời gian tới có thể khả quan hơn.

Theo Nikkei Asia, Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, nhận định lệnh phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hãng như dự báo.

Chủ tịch Liu Young-way của Foxconn cho biết tập đoàn ít bị ảnh hưởng từ những hạn chế của dịch bệnh. Các trang thiết bị sản xuất hoạt động ở công suất bình thường và quy trình phát triển sản phẩm vẫn tiến triển tốt. Do đó, triển vọng ngành trong quý và cả năm có thể sẽ khả quan hơn.

Nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến hoạt động theo hệ thống “khép kín”, giới hạn nhân viên làm việc và sinh hoạt bên trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: Bloomberg.

“Ảnh hưởng của lệnh phong tỏa lên Foxconn là không nhiều. Điều này có thể thấy rõ trong doanh thu tháng 4 và hiệu suất làm việc tháng 5 tích cực hơn so với dự kiến”, ông Young-way cho biết.

Trước đó, Foxconn dự báo tình hình sản xuất sẽ chỉ tương đương so với năm ngoái do chịu tác động của lạm phát, xung đột Nga - Ukraine và các vấn đề khác. Nhưng thực tế lại cho thấy hãng đã thu về 16,76 tỷ USD vào tháng 4, chỉ giảm 4,1% so với tháng trước.

Trong khi đó, Pegatron, đối thủ cạnh tranh của Foxconn, lại có doanh số bán hàng giảm 35%. Quanta và Compal, hai nhà cung cấp khác của Apple, cũng có doanh thu giảm lần lượt 40% và 50% trong cùng kỳ.

Tập đoàn Foxconn cũng cho biết sẽ tiếp tục có những biện pháp thích hợp đối phó với tình hình Covid-19 ở Trung Quốc, đồng thời nâng cao cơ chế quản lý khép kín trong các nhà máy nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

“Những quy định trong tình hình dịch bệnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Do đó, chúng tôi cần phải đảm bảo các quy trình sản xuất vẫn hoạt động bình thường”, CEO Foxconn nói.

Nhiều nhà máy sản xuất iPhone theo hợp đồng khác của Apple cũng phải tạm dừng hoạt động do các biện pháp hạn chế phòng dịch. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Apple hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của chuỗi cung ứng. Hồi tháng 4, Apple cảnh báo đợt bùng dịch mới có thể khiến doanh số của hãng giảm 8 tỷ USD trong quý II do hạn chế đi lại và thiếu hụt chuỗi cung ứng.

“Tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng khó lường”, CEO Tim Cook chia sẻ trong cuộc họp với các nhà phân tích.

Trước đó, vào cuối tháng 3, chính quyền nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã áp đặt lệnh phong tỏa vì xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19. Ngay sau đó, Foxconn đã phải tạm dừng sản xuất tại nhiều nhà máy ở Thâm Quyến. Theo Global Times, khu phức hợp này bao gồm nơi sản xuất iPhone, iPad và một số sản phẩm khác của Apple.