Đời sống tình ái hỗn loạn của ngọc nữ 4 lần ngoại tình

Sau khi Jun Izutsu tổ chức họp báo xin lỗi truyền thông vì vợ ngoại tình, Ryoko Hirosue lên tiếng phản pháo, nói chồng tự ý gặp gỡ truyền thông, không có chuyện cô trốn tránh.

Từ buổi họp báo, nhiều chuyện vỡ lẽ. Vợ chồng Ryoko Hirosue nhiều năm qua chung sống vì con cái, không muốn mất hình tượng, hợp đồng. Họ đều có đời sống tình ái hỗn loạn.

Chia sẻ với Weekly Bunshun, Ryoko Hirosue cho biết cô hai lần ngoại tình với bạn diễn Takeru Sato, một lần với diễn viên kịch (giấu tên) trước khi muốn chấm dứt hôn nhân để đến với đầu bếp Toba Shusaku.

Sau những lần bị phát hiện ngoại tình, ngọc nữ Nhật Bản nói cô bị chồng Jun Izutsu và công ty quản lý đòi tiền và ép Ryoko chia tay với nhân tình. Họ chỉ đứng ra giải quyết nhằm mục đích "moi tiền người khác".

Đến mối quan hệ với đầu bếp đạt sao Michellin, Ryoko nói đại diện công ty nhiều lần yêu cầu gặp gỡ. Trước đó, họ muốn công khai mối quan hệ, đang trong quá trình đàm phán ly hôn. Công ty của nữ diễn viên không đồng ý, yêu cầu sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Theo Ryoko Hirosue, họ chưa kịp công khai mối quan hệ thì bị báo chí phanh phui hình ảnh đến khách sạn. Diễn viên 43 tuổi nói công ty và chồng biết chuyện nên cố tình nhờ người theo dõi. Cô khẳng định bị chồng hại vì không duy trì hôn nhân. Công ty ủng hộ chồng cô làm vậy vì không ''moi'' được tiền từ Toba Shusaku.

"Tôi biết công ty và chồng tôi bắt tay nhau để kéo tôi xuống vực thẳm. Không thể nào nhật ký và thư tình viết tay gửi riêng cho Toba Shusaku bị lộ. Chồng tôi là Jun Izutsu còn giấu tôi, tự ý mở họp báo", Ryoko Hirosue nói.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Ryoko Hirosue nói cô và chồng ly thân từ lâu, cố gắng níu kéo mối quan hệ vì các con nhưng không thể. Mọi chuyện sẽ chấm dứt sau khi tòa án tuyên bố hai người ly hôn hợp pháp.

"Từ hôm nay chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian. Mặc dù vì chuyến đi của em mà chúng ta không thể gặp nhau, em cảm thấy cô đơn", "Em thực sự nhớ anh. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhờ có anh, em biết mình chưa từ bỏ tình yêu. Đây là lần đầu em yêu một người đến vậy. Em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc"...

Đây là những dòng thư tay mùi mẫn Ryoko Hirosue gửi cho người tình đầu bếp. Để tránh bị lộ, họ trao đổi nhật ký, thư tay, nhưng đến cùng vẫn bị rò rỉ và xuất hiện trước truyền thông.

Hiện, báo chí Nhật nhận định những bức thư được Jun Izutsu tung ra nhằm hạ bệ vợ. Chính Ryoko Hirosue thừa nhận đó chính là những bức thư mình viết, người có thể nắm thóp và tìm cách hạ bệ cô là người chồng chung sống 13 năm.

Ryoko Hirosue nói cô và chồng đã ly thân, chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Nguồn tin nói với Weekly Bunshun rằng Jun muốn tố cáo Ryoko ngoại tình để được bồi thường, giành quyền nuôi con, không chu cấp cho vợ con hậu ly hôn.

Một tài khoản sau đó tố Jun Izutsu đứng sau mọi chuyện để phanh phui vụ ngoại tình của vợ. Anh còn thuê thám tử tư, liên tục thu thập chứng cứ vợ quan hệ ngoài luồng suốt nhiều năm.

Truyền thông Nhật Bản cũng phanh phui Jun Izutsu "không phải dạng vừa". Nghệ nhân điêu khắc nhiều lần ngoại tình, thậm chí đưa bồ nhí đến vùng Đông Bắc Nhật Bản tham gia hoạt động cứu trợ. Chính Jun thừa nhận ngoại tình "nhưng đã chấm dứt mối quan hệ".

Hiện tại, người bị chỉ trích nhiều nhất là Ryoko Hirosue. Cô bị nói hủy hoại hình tượng ngọc nữ chỉ vì "lao theo tình yêu".

Sau khi bị phanh phui ngoại tình, Ryoko Hirosue bị hủy 4 hợp đồng quảng cáo lớn. Việc làm MC cũng tạm dừng. Bộ phim cô đóng chính hoãn vô thời hạn, với tổng thiệt hại lên đến 400 triệu yên.

Thương hiệu Nippon Kimono Holdings đồng hành cùng nữ diễn viên 13 năm cũng quyết định dừng hợp tác, theo Nikkan Sports. "Chúng tôi đã xác thực vụ ngoại tình trước khi đưa ra quyết định. Tôi nghĩ nhiều hơn đến khách hàng và thị trường", đại diện nhãn hàng nói.

Hàng loạt thương hiệu khác quyết định hủy hợp đồng, gỡ bỏ hình ảnh và video quảng cáo với lý do "thực hiện biện pháp thích hợp cho hành vi gây ảnh hưởng thương hiệu".

Một thương hiệu bia nổi tiếng hủy hợp đồng sau nửa tháng ký kết. "Ryoko không có tư cách truyền tải giá trị sản phẩm. Chúng tôi không dung túng nghệ sĩ vướng bê bối đạo đức. Giải pháp tốt nhất hiện tại là gỡ hình ảnh của cô ấy", đại diện công ty trả lời Sponichi.

Trước đó, ngọc nữ Nhật Bản viết thư tay hối lỗi, quỳ gối trước mặt các con và được tha thứ. Cô hiện tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tránh mang tiếng "vết nhơ của làng giải trí".

"Đây là vết nhơ khó xóa bỏ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Tôi cũng không còn tự tin làm việc trong giai đoạn này. Tôi tạm ngừng mọi thứ để suy nghĩ cho tương lai. Tôi xin lỗi vợ con của Toba Shusaku vì mang đến đau khổ cho hai gia đình", cô chia sẻ trong bức thư tay.

