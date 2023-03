Đối phó với những con mèo biết tự mở tủ bếp

Để ngăn mèo tự mở tủ bếp kiếm đồ ăn, bạn có thể lắp khóa tủ chống trẻ em. Ngoài ra, chủ nhà cũng cần có biện pháp phòng ngừa nếu mèo thích phá hoại cây cối.

Người chủ cần có biện pháp ngăn mèo tự mở tủ bếp để trộm thức ăn. Ảnh minh họa: Sasha Kim/Pexels.

Nhiều gia chủ từng gặp tình huống bị mèo cắn phá đồ đạc hoặc làm đổ vật dụng trong nhà. Các nhà khoa học nghiên cứu hành vi cho biết mèo có thể khiến căn nhà trở nên hỗn loạn bởi chúng bẩm sinh là những thợ săn và nhà thám hiểm.

Theo Washington Post, đa số hành động của loài vật này tương đối vô hại, chỉ xảy ra ngẫu nhiên và hiếm khi cố tình gây hại cho chủ nuôi. Tuy nhiên, một số con mèo tỏ ra thông minh hơn khi chúng biết "cướp" thức ăn trong tủ, nhai cây cối hay thậm chí tự mở khóa cửa.

Những hành vi này có thể khiến con người khó chịu và mong muốn tìm cách ngăn chặn nhằm tránh những tình huống ngoài mong muốn.

Tủ bếp và quầy bếp là nơi hấp dẫn loài mèo. Ảnh minh họa: Nacho Posse/Pexels.

Ngăn mèo trèo lên kệ bếp

Jackson Galaxy, nhà nghiên cứu hành vi loài mèo và là người dẫn chương trình My Cat From Hell trên kênh Animal Planet, cho biết mèo cũng giống như con người.

Chúng có khả năng áp dụng những kinh nghiệm trong quá khứ để giải quyết vấn đề. Nếu một con mèo từng sống ở đường phố, chúng sẽ ưu tiên việc tìm thức ăn và chỗ ở. Điều này giải thích vì sao một số con thường lục lọi tìm thức ăn hoặc tìm kiếm những nơi ẩn nấp khó thấy.

Để ngăn chặn mèo tự mở tủ lạnh hay tủ bếp, bạn có thể lắp khóa tủ chống trẻ em.

Ngoài ra, một số con cũng thích trèo lên bàn bếp vì đánh hơi thấy mùi thức ăn như thịt gà sống, thịt bò xay. Những mảnh vụn và thức ăn rơi vãi trên bàn cũng sẽ thu hút mèo. Vì vậy, bạn cần giải pháp để khiến mèo tránh xa khu vực này.

Theo đó, bạn có thể dính băng dính vào cạnh quầy bếp vì loài mèo ghét cảm giác dính chân. Sau một hoặc hai lần thử, có thể chúng sẽ từ bỏ ý định nhảy lên quầy.

Thêm đó, bạn nên thiết kế cây cào móng và thỉnh thoảng giấu đồ ăn ở trên cùng để thu hút sự chú ý của con vật, khiến nó tránh xa nhà bếp.

Mèo thích được khen thưởng, khích lệ hơn là trừng phạt. Nếu bạn nhìn thấy thú cưng đang tìm thức ăn trên quầy, hãy ném một món đồ chơi xuống sàn để dụ chúng nhảy xuống và thưởng cho con vật.

Mèo có sở thích nhai cây trồng, nên người chủ nên cẩn thận với những loài cây có chứa chất độc. Ảnh minh họa: Phoebe Cheong.

Ngăn mèo phá hoại cây trồng

Phoebe Cheong, chủ blog Welcome to the Jungle Home, chia sẻ một vài bí quyết giúp mèo và thực vật chung sống hòa bình với nhau.

Một mẹo nhỏ là đặt vỏ cam quýt vào chậu cây vì mèo ghét mùi này. Nước chanh cũng là lựa chọn an toàn và hiệu quả. Bạn có thể dùng nước cốt chanh, chanh tây hoặc cam pha loãng với một ít nước rồi phun lên lá.

Bên cạnh đó, bạn nên tránh sử dụng ớt hoặc tiêu. Susan Krebsbach, bác sĩ thú y chuyên về hành vi động vật ở Preventive Vet (Mỹ), cho biết loại gia vị này có thể dẫn đến kích ứng mắt.

Nếu dính vào bàn chân, chất này có thể khiến mèo liếm quá nhiều và dẫn đến lở loét da, khó chịu ở miệng và thậm chí là rối loạn dạ dày.

Ngoài ra, phủ đá xung quanh gốc cây cũng có thể ngăn mèo đào bới đất. Với những cây đắt tiền, Cheong thường treo chúng ở trên trần nhà. Cô cũng trồng bạc hà mèo ở ban công để thỏa mãn thú nhai cây cối của vật nuôi.

Bạn cũng nên tìm hiểu các loại cây thân thiện với mèo và tránh các loài có chất độc như hoa loa kèn, kim tiền...