Đòi nợ thuê núp bóng công ty, văn phòng luật

Theo Cục cảnh sát hình sự, năm 2022, 105 vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan 227 người, trong đó 43 vụ và 86 nghi phạm từ tín dụng đen, xảy ra ở các tỉnh, thành Nam Bộ.

Để cưỡng đoạt tài sản người vay, các nghi phạm cắt ghép hình ảnh vu khống, xúc phạm, thậm chí cả người thân, đồng nghiệp, sử dụng sim rác, gọi bằng phần mềm trên máy tính, sử dụng tài khoản giả mạo, ẩn danh nhắn tin, gọi điện thoại khủng bố, đe dọa, cắt ghép hình ảnh vu khống, xúc phạm, truy cập trái phép vào các tài khoản mạng xã hội để đăng tải, gây áp lực trả nợ. Nhiều vụ việc vu khống, xúc phạm cả hiệu trưởng, giáo viên các trường, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước.

Chuyên án được Công an tỉnh Tiền Giang xác lập, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM vừa khám phá liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP.HCM), cơ quan điều tra đã khởi tố 54 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Những người bị khởi tố, gồm: Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987, cùng ngụ TP.HCM, cùng là phó giám đốc), 20 trưởng phòng, nhóm trưởng, một thư ký và 31 nhân viên. Theo điều tra, năm 2019, anh N.V.B. (SN 1986, ngụ thị xã Cai Lậy) vay ngân hàng số tiền 50 triệu đồng, nhưng không có khả năng chi trả.

Tháng 7/2022, ngân hàng này chuyển hợp đồng vay của anh B. qua cho Công ty Luật TNHH Pháp Việt để đòi thuê. Nguyễn Thanh Hải (SN 1988, ngụ TP.HCM), là trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên, phụ trách đòi nợ. Hà Thị Hiệp (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại TP.HCM) là nhân viên trực tiếp đòi nợ. Hải và Hiệp được công ty giao đòi nợ hợp đồng vay tiền.

Thời gian đầu, Hiệp điện thoại đe dọa đòi giết con, người thân của nạn nhân. Lo sợ, anh B. đã trả cho ngân hàng số tiền 10 triệu đồng. Do anh B. không tiếp tục trả nợ, Hiệp sử dụng nhiều số điện thoại nhắn tin, gọi điện đe dọa anh B. và gia đình. Hiệp và Hải sử dụng nhiều thủ đoạn truy tìm thông tin người thân nạn nhân. Hiệp có được thông tin con gái của anh B. đang học tại Trường tiểu học Phan Văn Kiêu. Hiệp sử dụng 3 số điện thoại di động gọi điện, nhắn tin cô chủ nhiệm và ban giám hiệu yêu cầu cho cháu bé nghỉ học để gia đình giải quyết nợ. Hiệp còn đe doạ nếu không chấp nhận, sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.

Ngày 27/10/2022, Hiệp tiếp tục gọi cho cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy và yêu cầu giao bình gas đến Trường tiểu học Phan Văn Kiêu và điện thoại cho cô giáo ra nhận nếu không sẽ cho nổ cả trường.

Xác định tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 người là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành.

Thời điểm khám phá chuyên án, công ty có hơn 200 nhân viên, do Lê Thị Tuyết (SN 1985, ngụ TP.HCM) làm giám đốc. Châu và Hùng làm phó giám đốc. Công ty có 2 trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, 20 nhóm (mỗi nhóm có nhóm trưởng và từ 7 đến 22 nhân viên). Châu và Hùng trực tiếp điều hành công ty và cầm đầu băng nhóm tội phạm. Còn Tuyết là luật sư được thuê đứng tên làm giám đốc.

Công ty Luật TNHH Pháp Việt đăng ký hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. Công ty không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, không có chức năng đòi nợ thuê nhưng tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông. Nhân viên khi vào làm việc tại công ty được ban giám đốc, các trưởng phòng và các nhóm trưởng hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ.

Theo lời khai của Châu và tài liệu đã thu thập, Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính, với tổng số hơn 2,5 triệu hợp đồng khách hàng vay. Công ty được hưởng lợi 24-35% số tiền đòi được.

Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) do các ngân hàng và công ty tài chính chuyển đến, Châu và Hùng phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm. Các trưởng nhóm hướng dẫn nhân viên đòi nợ theo “Tháp giải pháp”, gồm 3 cấp độ: Cấp độ 1, gọi điện thoại đe dọa trả tiền. Cấp độ 2, gọi điện thoại đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm. Cấp độ 3, mang quan tài đến nhà, cơ quan tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân.

Kết quả điều tra, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả tiền. Châu và Hùng cầm đầu, đã thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên thực hiện hoạt động phạm tội rộng khắp cả nước.

Theo Cục cảnh sát hình sự, qua các chuyên án, vụ án khám phá đã nhận diện đúng phương thức thủ đoạn, chỉ ra sự thay đổi phương thức của các nghi phạm hoạt động, đòi nợ từ “tín dụng đen”, đòi nợ truyền thống chuyển sang móc nối với nghi phạm người nước ngoài thành lập các doanh nghiệp cho vay qua app; nay chuyển hướng sang mua lại các khoản nợ khó đòi của một số chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính, các app cho vay để đòi nợ, khủng bố. Các nghi phạm chuyển từ hình thức đòi nợ truyền thống sang hình thức kết hợp giữa đòi nợ truyền thống với sử dụng công nghệ cao.

Về bản chất, đây là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để phạm tội, có sự phân công thành các bộ phận, có sự chỉ đạo theo nhiều cấp, có hoạt động tuyển dụng với hàng trăm nhân viên, đào tạo, khống chế nhân viên thực hiện các quy định ràng buộc. Các nghi phạm soạn thảo, phổ biến giải pháp đòi nợ bằng mọi thủ đoạn nguy hiểm để đe dọa, uy hiếp tinh thần “con nợ”, với nhiều cấp độ khác nhau.