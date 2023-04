Đòi nợ manh động khiến một người tử vong

Do nợ nần khoảng 10 triệu đồng, đã dẫn đến mâu thuẫn loạn đả, hậu quả một người tử vong, một số người bị bắt giam về hành vi giết người.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Viết Tính (SN 1992), Nguyễn Viết Tiến (SN 1993, cùng trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Đức Trọng (SN 2000, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Giết người”; bị can Phạm Văn Đoàn (SN 1996, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khoảng 21h30 ngày 18/4, anh Phạm Văn Đoàn, tạm trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đang cùng những người bạn ăn cơm tại nhà, thì Nguyễn Đức Tấn (SN 1995, quê Nam Định) và một người xuất hiện, đòi nợ tiền.

3 nghi phạm Tính, Tiến, Đoàn

Tại đây, mâu thuẫn đã xảy ra. Tấn gọi nhóm khoảng 10 người mang theo hung khí đến hỗ trợ. Hai bên loạn đả dẫn đến hậu quả khiến bạn của Đoàn là Đ.V.T, quê ở tỉnh Nam Định, bị thương nặng và tử vong.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác định những người trên liên quan đến vụ án “Giết người và gây rối trật tự công cộng”; đồng thời bắt giữ nghi phạm dùng hung khí tấn công nạn nhân là Nguyễn Viết Tính.

Nguyễn Đức Tấn và những người liên quan đang bỏ trốn, cơ quan công an yêu cầu ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.