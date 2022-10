Đòi nợ kiểu giang hồ

Huyền xin thêm vài ngày nữa sẽ trả nợ, nhưng Minh không đồng ý rồi dùng mũ bảo hiểm đánh 2 cái vào mặt.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Đình Minh (1998, trú phường Hải Ninh, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 19h10 ngày 4/9, Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) nhận tin báo của chị Lê Thị Bích Huyền (1995, trú phường Thanh Khê Tây) về việc bị người thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và chiếm đoạt một điện thoại iPhone XS Max tại đường kiệt K45B/12 - Dũng Sỹ Thanh Khê (Đà Nẵng).

Lê Đình Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Thanh Khê Tây lập tức báo cáo vụ việc với Công an quận Thanh Khê và phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Khê xác minh thông tin vụ việc và tiến hành các bước điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng tháng 5/2022, chị Lê Thị Bích Huyền có vay mượn 10 triệu đồng của Lê Đình Minh (1998, trú phường Hải Ninh, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhưng đến nay chưa trả nợ hết. Đến 17h45 ngày 4/9, Minh điều khiển môtô đến địa chỉ K45B/12 - Dũng Sỹ Thanh Khê (phường Thanh Khê Tây) tìm gặp chị Huyền để đòi nợ.

Tại đây, Huyền xin thêm vài ngày nữa sẽ trả nợ, nhưng Minh không đồng ý rồi dùng mũ bảo hiểm đánh 2 cái vào mặt, đầu chị Huyền. Lúc này, Minh thấy Huyền đang cầm chiếc điện thoại hiệu iPhone XS Max nên rút dao đe dọa Huyền: “Mày mà không trả nợ cho tao, thì tao sẽ cắt gân chân mày”. Tiếp đó, Minh yêu cầu Huyền đưa chiếc điện thoại trên cho mình. Vì quá sợ, Huyền đã giao chiếc điện thoại cho Minh.

Sau khi “con nợ” giao điện thoại, Minh yêu cầu Huyền cung cấp mật khẩu mở máy điện thoại rồi điều khiển môtô bỏ đi. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nắm bắt sớm thông tin và triển khai nhanh các bước điều tra, nên khi Minh vừa lên đến địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ trên người Minh các tang vật, gồm: con dao; mũ bảo hiểm, ĐTDĐ hiệu iPhone XS Max và thẻ ngân hàng MBBank mang tên Lê Đình Minh. Qua điều tra, Lê Đình Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Điều tra viên Huỳnh Ngọc Hùng Anh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê cho hay, Lê Đình Minh có hành vi sử dụng vũ khí (mũ bảo hiểm, dao) đánh và đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bị hại là chị Lê Thị Bích Huyền.

Hành vi trên của Lê Đình Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản, nên Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật.