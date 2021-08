Đội ngũ nhà sản xuất hàng đầu giới hip hop

Yumdda và Toil là độ đôi cùng nhà Daytona Entertainment. Yumdda - rapper 37 tuổi, từng là cố vấn của High School Rapper 4. Năm 2020, Yumdda đoạt giải Artist of The Year và Collaboration of The Year tại Korean Hip-hop Awards với bài hát I’mma Do (ft. DAMOIM). Ảnh: Hiphople