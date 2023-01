Đôi nam nữ mang theo súng để vận chuyển ma túy

Ngày 29/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra 2 người có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 28/1, tại vị trí trước cây xăng 118, thuộc thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Trạm CSGT Hàm Tân cùng Công an xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tiến hành kiểm tra chiếc ôtô 7 chỗ, biển số 61A-547.xx, do tài xế Phạm Xuân Thông, ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển.

Trên xe có Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1986, tạm trú tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Minh Trung (SN 1981, trú tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nhung và Trung bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên xe khoảng 200 g ma túy loại ketamin, 98 viên thuốc lắc, một khẩu súng và 20 viên đạn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang đưa người cùng tang vật có liên quan về làm việc.

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai số ma túy trên là của Ngô Thị Tuyết Nhung, còn khẩu súng và 20 viên đạn là của Nguyễn Minh Trung. Họ đã thuê xe của anh Thông để mang ma túy từ Bình Dương ra Bình Thuận để tiêu thụ, khi đến một cây xăng trên quốc lộ 1A, thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tang vật, ma túy và súng của 2 nghi phạm khi bị bắt giữ.

Ngay trong ngày 28/1, cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm tại Bình Dương và Đồng Nai. Qua kiểm tra tại nơi ở Nguyễn Minh Trung thuộc khu phố 2, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một khẩu súng cùng 10 viên đạn.