Đổi mới phong cách cùng thời trang đường phố Teelab

Với những item năng động và phá cách, thương hiệu Teelab mong muốn mang thời trang đường phố đến gần hơn với các bạn trẻ.

Teelab quan niệm thiết kế luôn gắn liền với cuộc sống, nhất là những đặc trưng mang hơi thở đường phố. Thương hiệu mong muốn thể hiện những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam lên từng trang phục, giúp người mặc tự tin mang văn hóa nước nhà đi muôn nơi. Mặc dù đậm dấu ấn đường phố, sản phẩm của Teelab vẫn có tính ứng dụng cao, dễ dàng phối và sử dụng cho các dịp khác nhau.

Teelab mang đến những sản phẩm đậm phong cách đường phố.

Sản phẩm của Teelab đề cao tính năng động, mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung cùng màu sắc tươi sáng và cá tính. Khởi đầu với những sản phẩm đậm chất dấu ấn địa phương như áo thun Hà Nội trà đá vỉa hè, Sài Gòn hiphop…, thương hiệu nhanh chóng tạo được tiếng vang trong giới streetwear bởi thiết kế độc đáo và sự chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ.

Hiện nay, mẫu trang phục đang được yêu thích nhất của Teelab là áo thun oversize, áo hoodie thoải mái với họa tiết ngộ nghĩnh.

Bên cạnh thiết kế, một trong những thế mạnh đáng chú ý của Teelab là giá cả phải chăng. Đây cũng là một chiến lược của thương hiệu khi đánh vào giới trẻ - đối tượng có sức mua lớn nhưng tài chính không quá dư dả.

Cửa hàng Teelab thường xuyên đông khách.

Để chiếm được cảm tình của khách hàng, từ những ngày đầu thành lập, Teelab nỗ lực tạo ra những sản phẩm hợp xu hướng nhưng vẫn có dấu ấn riêng. Thương hiệu áp dụng nhiều tiêu chí khắt khe về thiết kế, chất liệu, in ấn, may đo... Có những lúc đội ngũ sáng tạo phải chia nhau chạy ngược xuôi cả tháng trời để tìm kiếm loại vải tốt, xưởng in đủ tiêu chuẩn, màu in đặc biệt… Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn từ khi thành lập, Teelab đã nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của nhiều khách hàng.

Teelab dự kiến mở thêm 7-10 cửa hàng trong năm nay.

Chỉ sau 6 tháng từ khi thành lập, Teelab đã mở cửa hàng thứ 5 tại Hà Nội, bên cạnh các cửa hàng ở Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Hải Dương. Dự kiến trong năm nay, thương hiệu sẽ mở thêm 7-10 cửa hàng trên cả nước. Theo anh Tiến Hưng - CEO Teelab, từ những thành công bước đầu, thương hiệu đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng các tín đồ thời trang đường phố tại Việt Nam.

Trong năm 2020, dù kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Teelab vẫn đạt được những thành công nhất định. Thương hiệu đạt 5.000 lượt đánh giá 5 sao và gần 300.000 lượt theo dõi trên sàn thương mại điện tử Shopee.