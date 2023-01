‘Đôi mắt vô hồn’ của Christian Bale

Tài tử người Mỹ vào vai thám tử Augustus Landor mất vợ, mất con đang điều những vụ án mạng bí ẩn tại học viện quân sự West Point giữa thế kỷ 19, trong phim "The Pale Blue Eyes".

Genre: Trinh thám

Director: Scott Cooper

Cast: Christian Bale, Harry Melling

Rating: 7/10

*Bài viết tiết lộ 1 phần nội dung phim

The Pale Blue Eye (2022) phỏng theo đầu sách cùng tên của tác giả Louis Bayard. Bối cảnh xảy ra vào mùa đông năm 1830, mở đầu bằng vụ án của Leroy Fry, một thiếu sinh quân tại học viện. Ban đầu, vụ việc được xác định tự tử do không chịu nổi áp lực, nhưng thi thể của nạn nhân bị lấy mất tim. Bên cạnh đó, West Point đang chịu áp lực buộc phải đóng cửa từ chính phủ. Trước tình hình này, những sĩ quan cấp cao đã mời thám tử Augustus Landor (Christian Bale) vào cuộc.

Tại đây, Landor gặp Edgar Allan Poe (Harry Melling), một học viên cùng khóa với nạn nhân. Nam chính đồng ý để Poe giúp đỡ trong việc điều tra vụ án. Trong suốt quá trình điều tra, tại học viện xảy ra những vụ án mới tương tự Leroy Fry.

Chuyện phim mở ra câu chuyện trinh thám li kì, bí ẩn. Ảnh: IndieWire.

Diễn xuất là điểm sáng của tác phẩm

Christian Bale nổi danh với khả năng hóa thân thành nhiều vai diễn khác nhau, từ doanh nhân bất ổn về tâm lý Patrick Bateman trong American Psycho (2000) đến Hiệp sĩ bóng đêm của loạt phim The Dark Knight.

Trên Film Week, cây viết Amy Nicholson nhận định: “Nhân vật mà Christian Bale thủ vai luôn tạo nên điểm nhấn cho câu chuyện. Trong phim, thám tử Landor đã khiến khán giả đồng cảm với những mất mát của bản thân”. Với Augustus Landor, Bale thể hiện chi tiết nét mặt u buồn của một người đàn ông mất gia đình. Ngoài ra, dần về cuối phim, ngôi sao The Mechanist khắc họa sâu sắc những nỗi đau mà nhân vật chính phải trải qua sau quá trình điều tra vụ án.

Harry Melling ghi điểm với màn hóa thân xuất sắc một thiếu sinh quân trẻ tuổi, lãng mạn với tình yêu nồng nhiệt dành cho thi ca. Trong quá khứ, Melling từng bị “chết vai” anh họ Dudley của Harry Potter trong một thời gian dài. Những năm gần đây, anh dần chứng minh tài năng diễn xuất của bản thân trong các phim The Old Guard (2020), The Devil All The Time (2020),...

Tài tử 33 tuổi có màn hóa thân xuất sắc vào vai anh lính trẻ ngây thơ, lãng mạn. Ảnh: Netflix.

Bộ đôi nhân vật chính tạo nên nét thú vị của phim: Một vị thám tử già dặn, mang nhiều nét u sầu với nhiều nỗi đau sâu trong nội tâm và một anh lính trẻ dành hết tình yêu cho thơ ca. Tuy cả hai có nhiều mâu thuẫn về hình tượng, họ vẫn tương trợ cho nhau trong mọi trường hợp. Với Landor, ông như tìm được người con thứ hai sau khi cô con gái bỏ nhà ra đi, còn Poe được vị thám tử đại tài hướng dẫn để thoát khỏi những vấn đề bắt nạt trong quân ngũ.

Bản thân anh lính trẻ Edgar Allan Poe cũng lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử cùng tên. Ông là đại thi hào trong thể loại thơ ca kinh dị, kỳ bí, với nhiều tác phẩm trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ người đọc. Trên phim, nhân vật có các đoạn hội thoại ẩn ý về tương lai của vị văn sĩ, từ đó tăng độ hứng thú với những ai từng biết về ông.

Bên cạnh đó, phim ghi điểm bởi giá trị điện ảnh. Màu phim sử dụng tông xanh lam lạnh lẽo của mùa đông. Ngoài ra, những phân đoạn trong bóng tối, tác phẩm sử dụng ánh sáng vừa đủ để đảm bảo tính chân thực trong khung hình, tương tự Barry Lyndon (1975) của đạo diễn Stanley Kubrick. “Phần hình ảnh của phim là điểm cộng lớn khi khắc họa chi tiết bối cảnh, đồng thời bổ trợ cho nội dung bí ẩn, khó đoán”, cây viết Felipe Freitas bình luận trên tờ Always Good Movies.

Chuyện phim theo lối mòn, mạch phim chậm rãi

The Pale Blue Eye thuộc thể loại phim trinh thám cổ điển với motif thám tử đại tài cùng người trợ lý phá giải vụ án và mang kết thúc bất ngờ cho khán giả. Vì vậy, nội dung có phần đi theo lối mòn, gây nhàm chán với đại đa số người xem.

Phim mang phong cách kể chuyện tuyến tính, dễ gây nhàm chán với khán giả. Ảnh: Sportskeeda.

Thủ pháp kể chuyện của tác phẩm thiếu sinh động. Nếu Knives Out (2019) tạo cảm giác hồi hộp, gây cấn cho khán giả với những phân đoạn sát sao công cuộc điều tra của thám tử Benoit Blanc (Daniel Craig), The Pale Blue Eye dẫn dắt cốt truyện qua từng lời khai của tuyến phụ. Vì vậy, phim sa đà vào những đoạn thoại và thiếu đi những cảnh hành động để cân bằng mạch cảm xúc của người xem.

Mặt khác, mạch phim diễn ra chậm rãi, rời rạc khiến cho tác phẩm khó theo dõi từ đầu tới cuối. Kết thúc bất ngờ nhưng chưa được xây dựng tốt. Nhiều nhà phê bình đánh giá tác phẩm đã tập trung vào phần nhìn nhiều hơn nội dung dẫn đến phim gây thất vọng dù sở hữu dàn diễn viên chất lượng.

Tác giả Wendy Ide chia sẻ trên tờ Observer: “The Pale Blue Eye thể hiện tốt tông màu lạnh lẽo của mùa đông, tuy nhiên phần nội dung phim rời rạc, chưa được trau chuốt, dẫn đến phần kết dù bất ngờ, nhưng không đủ thuyết phục”.

The Pale Blue Eye là một tác phẩm không xuất sắc về mặt nội dung. Tuy nhiên, phim vẫn ghi điểm qua phần nhìn và màn thể hiện tròn vai của diễn viên. Mạch phim chậm lẫn cốt truyện chưa truyền tải hết thông điệp nguyên tác có thể không phù hợp với phần đông người hâm mộ tác phẩm gốc.

