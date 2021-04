Đòi hỏi phi lý của sao hạng A đối với các dự án phim

Will Smith yêu cầu căn hộ di động hai tầng với Men in Black III (2012): Will Smith là ngôi sao da màu quyền lực trong hơn hai thập kỷ qua nên không ngạc nhiên khi anh thường đưa ra những yêu cầu nhất định với nhà sản xuất. Như trong lần thứ ba tham gia thương hiệu Men in Black, tài tử muốn được ở trong một căn hộ di động hai tầng xa hoa. Điều đáng nói, địa điểm ghi hình chỉ cách nhà Will Smith khoảng hơn 1 km.