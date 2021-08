Đội hình nhóm nhạc cả nam lẫn nữ

AKMU: Ra mắt vào năm 2014, AKMU là nhóm nhạc gồm hai anh em ruột Lee Chan Hyuk và Lee Su Hyun. Sau khi giành giải quán quân tại chương trình Kpop Star 2 năm 2013, cả hai ký hợp đồng cùng YG Entertainment. AKMU được nhiều khán giả yêu thích nhờ kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng, nội dung bài hát độc đáo cùng khả năng sáng tác nhạc. Với loạt ca khúc nổi tiếng như 200%, Melted, Re-Bye, How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love... bộ đôi nhiều lần nắm giữ vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.