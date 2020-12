Đội hình ngôi sao không góp mặt ở FIFPro XI 2020

Neymar có lý do để tiếc nuối khi anh không thể lọt vào top 3 đề cử The Best và cả đội hình hay nhất của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới.

Đội hình ngôi sao trong top 55 ứng viên không được vào đội hình tiêu biểu của FIFPro. Đồ họa: Minh Phúc. Neuer là chủ nhân danh hiệu thủ môn hay nhất năm do FIFA trao tặng. Tuy nhiên, anh lại không góp mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFPro. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới dành vị trí trong đội hình này cho Alisson Becker. Dani Alves đã rời môi trường bóng đá châu Âu từ năm 2019. Tuy nhiên, anh vẫn là ngôi sao sáng khi trở về quê nhà Brazil khoác áo Sao Paolo. Ngoài vị trí hậu vệ phải, cựu sao PSG đã thử sức ở 5 vị trí khác gồm tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, chạy cánh phải, trái và tiền vệ công. Alaba đá chính 35 trận tại Bundesliga và Champions League, và góp công không nhỏ vào cú ăn ba của Bayern ở mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, anh không được vinh danh khi phải cạnh tranh với Van Dijk. Jerome Boateng có mùa giải ấn tượng cùng Bayern, nhưng anh vẫn không thể có lần đầu góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPro, khi cái bóng của Van Dijk, Ramos vẫn quá lớn. Màn trình diễn nổi bật của sao trẻ Alphonso Davies khiến Andy Robertson không thể có năm thứ 2 liên tiếp góp mặt trong đội hình tiêu biểu. Kể từ khi đặt chân đến Anh vào tháng 2/2020, Bruno Fernandes đã ghi 22 bàn, kiến tạo 13 lần, thành tích không tiền vệ tại Premier League, bao gồm cả Kevin De Bruyne có thể chạm đến. Jordan Henderson là trụ cột đưa Liverpool đến chức vô địch Premier League. Trước đó, anh từng được Hiệp hội các nhà báo thể thao bầu là cầu thủ hay nhất Premier League mùa giải 2019/20. Muller là mẫu cầu thủ thi đấu đơn giản nhưng luôn đạt hiệu quả tối đa. Ngôi sao người Đức đã giành nhiều danh hiệu, nhưng vẫn chưa có lần nào góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPro. Serge Gnabry trực tiếp góp công vào cú ăn ba của Bayern với 21 bàn thắng cùng 21 pha kiến tạo. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức chưa thể cạnh tranh vị trí với 2 siêu sao hàng đầu là Ronaldo và Messi. Từ một cầu thủ trẻ không mấy tên tuổi, Erling Haaland trở thành một ngôi sao lớn chỉ trong thời gian ngắn. Tiền đạo người Na Uy đang tích lũy kinh nghiệm cùng Dortmund, trước khi tìm kiếm một bến đỗ giàu tham vọng hơn trong tương lai. Neymar là trụ cột giúp PSG giành cú ăn ba quốc nội, và giành ngôi á quân Champions League. Tuy nhiên, anh không thể góp mặt trong top 3 đề cử cho The Best. Điều này khiến cầu thủ người Brazil khá bất mãn. Dàn sao góp mặt trong đội hình hay nhất năm của FIFPro. Ảnh: FIFA.