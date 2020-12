Đội hình BTS đầu tiên gồm những ai?

Noh Ji Hoon: Noh Ji Hoon sinh năm 1990. Anh từng gặp ông Bang Shi Hyuk - CEO của Big Hit Entertainment - trong một chương trình thử giọng và nhận được lời mời tham gia một dự án sắp ra mắt. Sau đó, anh đã chuyển đến sống cùng ký túc xá với các thành viên BTS trong khoảng 2 năm. Quyết định rời khỏi công ty vì muốn theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ solo giống như Bi Rain, nam idol sinh năm 1990 gia nhập Cube vào năm 2013. Anh để lại dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc như A Song For You, If You Were Me... Năm 2017, Ji Hoon chấm dứt hợp đồng với Cube. Sau đó, anh tuyên bố kết hôn năm 2018. Ảnh: FB.