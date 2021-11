Đội Hà Lê trắng tay ở The Heroes

Erik và Mỹ Anh đang được dự đoán trở thành quán quân The Heroes. Hai ca sĩ đều thuộc đội master Khắc Hưng.

The Heroes đã trải qua một hành trình dài hơn hầu hết cuộc thi âm nhạc nào tại Việt Nam. Chương trình lên kế hoạch quay tập 15 là chung kết. Tuy nhiên, vì dịch bệnh bùng phát, không thể ghi hình trực tiếp nên ê-kíp kéo dài thêm 13 tập. Tập 28 sẽ lên sóng tối 27/11, chung kết xếp hạng diễn ra và người chiến thắng chính thức được công bố.

Team Hà Lê trắng tay, Khắc Hưng thắng thế

Ở tập chung kết xếp hạng ngày 27/11, Erik đối đầu với Ali Hoàng Dương. Trong khi đó, Mỹ Anh và UNI5 đã chắc chân trong top 3 sau khi giành chiến thắng trước Orange, Thanh Duy ở chung kết 2, tức tập 27 lên sóng ngày 20/11. Tuy nhiên, số tiền cược giữa các đội ở tập 27 chưa được công bố nên tổng số tiền team Mỹ Anh, UNI5 sở hữu ở hiện tại vẫn là ẩn số.

Tổng số tiền của mỗi team được công bố sau khi cuộc đấu giữa Erik với Ali Hoàng Dương kết thúc. Team nào có tổng số tiền cao nhất sẽ giành chiến thắng và trở thành quán quân trong chương trình. Hai team còn lại trong top 3 lần lượt giữ vị trí á quân 1 và 2.

UNI5 là đại diện duy nhất không thuộc team Khắc Hưng trong đêm chung kết xếp loại. Ảnh: BTC.

Đáng nói, 3 trong số 4 team ở chung kết xếp loại gồm Mỹ Anh, Erik, Ali Hoàng Dương thuộc đội master Khắc Hưng. UNI5 do master Nguyễn Hải Phong dẫn dắt. Như vậy, team Hà Lê - Nimbia hoàn toàn "trắng tay" và không có bất cứ thí sinh nào vào top 3. Các thí sinh ở team Hà Lê - Nimbia như Lona (Á hậu Kiều Loan), Orange, Thanh Duy và Cara lần lượt bị loại ở vòng trước đó.

The Heroes dù có một chặng đường khá mờ nhạt về hiệu ứng truyền thông, mạng xã hội nhưng luôn đảm bảo phần chất lượng âm nhạc qua từng vòng. Ngoại trừ những tập quay hình tại nhà, các thí sinh trong chương trình thường dàn dựng sân khấu đa dạng, hấp dẫn và sáng tạo.

Thanh Duy có thâm niên hoạt động nhiều năm nhất trong dàn thí sinh The Heroes nhưng nam ca sĩ chứng tỏ bản thân chưa bao giờ thiếu đi sức sáng tạo. Ở tập thi mới nhất, Thanh Duy vào vai ca sĩ nước ngoài chuyên giả gái (Drag queen) Delilah và thể hiện ca khúc Xập xình. Trước đó, anh cũng liên tục biến hóa. Nam ca sĩ từng thể hiện bài hát Tình anh bán chiếu do chính anh sáng tác với màu sắc chill out pha retro và kết hợp một đoạn cải lương.

Tuy nhiên, trong cuộc đấu với UNI5 - nhóm nhạc duy nhất ở cuộc thi và luôn chứng tỏ sức trẻ, sự giàu năng lượng - Thanh Duy thua cuộc. Trong tập 27, Thanh Duy giành 9,4875 điểm trong khi UNI5 chiến thắng với 9,7687 điểm.

Cũng trong tập thi này, một thành viên khác của team Hà Lê - Nimbia thua cuộc và phải dừng chân, đó là Orange. Thực tế, cuộc chiến giữa Orange và Mỹ Anh ở The Heroes khá ngang tài ngang sức nên sự thua cuộc của giọng ca Em hát ai nghe gây tiếc nuối. Hai phần thi là hai màu sắc khác nhau. Orange kết hợp cùng quán quân King of Rap ICD, master Hà Lê thể hiện ca khúc Khi em lớn.

Làm mới bài hát do chính cô sáng tác, Orange không cầu kỳ về sân khấu, dàn dựng mà tập trung vào giọng hát và cảm xúc. Sự kết hợp giữa Orange và ICD, Hà Lê hòa quyện, ăn ý. Tuy nhiên, những nốt cao của Orange ở phần cuối thiếu độ sáng.

Đối thủ của Orange là Mỹ Anh tiếp tục được khen ngợi khi làm mới bài hát huyền thoại Dancing Queen của ban nhạc ABBA. Mỹ Anh một lần nữa mang đến The Heroes bản phối mới mẻ, cách thể hiện khác biệt, hiện đại. Mỹ Anh giành chiến thắng trước đối thủ nặng ký với số điểm không chênh lệch nhiều là 9,7 và 9,66875.

Mỹ Anh là nhân tố mới nhưng được dự đoán trở thành quán quân của The Heroes. Ảnh: BTC.

Mỹ Anh hay Erik trở thành quán quân?

Có thể thấy từ những vòng đầu tiên, VP Bá Vương, Mỹ Anh và UNI5 là nhân tố tạo được nhiều sự bất ngờ, mới mẻ nhất ở cuộc thi năm nay. Trước khi đến với cuộc thi, họ là những giọng ca mới hoặc đã hoạt động vài năm nhưng chưa được chú ý.

Đến The Heroes, khi có cơ hội thể hiện màu sắc, cá tính âm nhạc nhiều hơn, VP Bá Vương, Mỹ Anh và UNI5 có được sự quan tâm xứng đáng với tài năng. Hiện, UNI5 và Mỹ Anh chắc chắn lọt vào top 3 của cuộc thi. Đây là kết quả xứng đáng, thậm chí nhiều khán giả dự đoán Mỹ Anh trở thành quán quân.

Mỹ Anh là màu sắc hoàn toàn khác biệt so với cuộc thi lẫn thị trường âm nhạc Vpop. Âm nhạc của con gái Mỹ Linh mang đậm màu sắc US-UK, thiên về R&B với cách nhả chữ, xử lý tone giọng đặc biệt.

Ở vòng bán kết, cách Mỹ Anh rap và thể hiện 60 năm cuộc đời đã khoác một tấm áo mới cho bài hát. Người nghe có cảm giác được thả trôi tâm hồn khi lắng nghe giọng hát của ca sĩ 10X. Vũ Cát Tường nhận xét về đàn em: “Tôi vừa nể vừa tự hào khi Mỹ Anh cân hết tất cả”.

Nhân tố khác được dự đoán trở thành quán quân là Erik. So với 11 đội thi còn lại, Erik có nhiều lợi thế nhất khi bước vào cuộc thi. Anh có kinh nghiệm biểu diễn, nhiều bài hát nổi tiếng, giọng hát và vũ đạo, kỹ năng trình diễn tốt. Erik cũng sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu. Tuy nhiên, đó cũng là bất lợi với Erik khi giám khảo, khán giả luôn đòi hỏi ở anh cao hơn những thí sinh khác.

Erik đang có nhiều lợi thế để giành chiến thắng ở chương trình. Ảnh: BTC.

Và có vẻ điều đó gây không ít áp lực cho Erik. Trong khoảng 5 tập đầu tiên, khán giả thấy anh loay hoay, chưa thể bứt phá khỏi những gì đã thể hiện xưa nay. Nam ca sĩ thường tập trung cho phần nhìn với thiết kế sân khấu, vũ công hoành tráng, đông đảo nhưng âm nhạc chưa thỏa mãn người nghe.

Tuy nhiên, những vòng cuối cùng, Erik táo bạo hơn và đã cho khán giả thấy sự lột xác. Đặc biệt, hai tiết mục gần nhất của anh là Nam quốc sơn hà và Chỉ riêng mình ta nổi tiếng trên mạng xã hội. Nam quốc sơn hà được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên, do nhóm DTAP, rapper R.Tee, Hành Or thực hiện nhằm gợi nhắc truyền thống chống ngoại xâm.

Erik thử sức với rap và điểm nhấn của tiết mục là đoạn hò do Phương Mỹ Chi thể hiện. Video của phần trình diễn hiện đạt hơn 8 triệu lượt xem. Đây chính là một trong những tiết mục nổi tiếng nhất suốt 28 tập của cuộc thi. Trong khi đó, với Chỉ riêng mình ta, Erik biến sân khấu thành một rạp hát với phiên bản mới mang hơi hướm disco, bắt tai.

Đối thủ của anh cũng là một giọng ca nội lực, có kinh nghiệm biểu diễn - Ali Hoàng Dương. Bởi vậy, để giành chiến thắng trước Ali Hoàng Dương sau đó vượt qua UNI5, Mỹ Anh, Erik đối mặt với thử thách không dễ dàng.