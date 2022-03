Đôi giày không đắt nhưng nhiều người nổi tiếng thích

New Balance được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Phong cách đặc biệt, lối đi riêng và cách tiếp thị thông minh khiến nó ngày càng nổi tiếng.

Gần đây, trong lần mở bán mẫu giày 550, New Balance thu hút 70.000 khách hàng xếp hàng chờ đợi trong một gian hàng ảo. Từ khi ra mắt năm 2020, mẫu giày này đã tạo nên tiếng vang lớn. Và khi New Balance bắt tay cùng thương hiệu Aimé Leon Dore, sức hút của nó vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào New Balance cũng tạo ra được sức hút lớn như thế. Mẫu giày 990 trị giá 100 USD của New Balance được biết đến là đôi giày chạy bộ đắt nhất trên thị trường vào thời điểm ra mắt - năm 2018. Nhiều khách hàng đã mua nhưng theo Glamour, họ đã không xếp hàng dài như cách thường làm với các "siêu phẩm" từ Nike, adidas.

Không có sức hút khủng khiếp như các đối thủ, New Balance vẫn phát triển rực rỡ và ngày càng được giới thời trang yêu thích.

Lối đi riêng

Công nghệ là thứ thế giới giày thể thao đang chạy đua nhau. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Yeezy, adidas UltraBoosts và dòng VaporMax của Nike.

Ở thế giới thời trang, những đôi giày độc đáo với màu sắc nổi bật lại được ưa chuộng. Đó là Balenciaga Triple S và Off-White x Air Jordan...

Lối đi của New Balance không giống bất kỳ xu hướng nào nêu trên. Họ gắn liền với kiểu dáng cổ điển, những bảng màu tinh tế và cách tiếp thị thông minh. Giới yêu giày dường như thích thú với cách làm cơ bản và đơn giản này.

Sự đơn giản của New Balance tạo nên lối đi riêng trong thị trường giày thể thao. Ảnh: Glamour.

Cây viết Hilary George-Parkin nhận xét: "Với New Balance, không có chỗ cho những quảng cáo công nghệ. Kiểu như đôi giày sẽ giúp bạn chạy nhanh hơn. Đó chỉ là những đôi giày tốt và chắc chắn".

Trước kia, New Balance chú trọng các sản phẩm cho nam giới. Hiện tại, nữ giới đang được quan tâm nhiều hơn.

Ở tuổi 30, nhà thiết kế Dianne Garcia là "fan cứng" của New Balance. Lý do đưa cô đến với dòng giày này là việc "đã quá mệt mỏi với sự phát triển quá mức và cường điệu của thế giới giày thể thao".

Cô nói mình không còn muốn đi theo những xu hướng nữa. Đến một thời điểm, nhà thiết kế này nhận ra mình muốn những thứ thật thoải mái, tiện lợi và trung tính. Những bộ trang phục như vậy có thể mặc vào mọi ngày trong tuần.

Đôi giày New Balance đem đến cảm giác thoải mái, đơn giản. Ảnh: InStyle.

Đó cũng là quan điểm từ blog chuyên về thời trang 5inchandup, New Balance đang đi lên từ những điều đơn giản nhất.

"Đôi giày phản ánh nhu cầu của chúng ta về cảm giác thoải mái, không ồn ào. Không nặng nề, không quá đắt, họ mang đến lựa chọn an toàn cho mọi người. Và điều đó cũng đủ để tạo nên một tuyên bố thời trang", trích nhận xét của blog này.

Tiếp thị thông minh

Dù ngày càng được giới thời trang yêu thích, New Balance từng có khoảng thời gian đen tối cách đây 6 năm. Những vấn đề ngoài lề liên quan tới chính trị khiến những đôi giày chữ N bị đem đốt. Đó là khi một giám đốc điều hành của thương hiệu tuyên bố ủng hộ Donald Trump.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn dần trở về đúng quỹ đạo. Và ngoài việc đi theo phong cách riêng, lối tiếp thị của New Balance cũng rất thông minh.

Theo Glamour, cách tiếp thị của New Balance tương đối linh hoạt. Họ không đưa ra những công thức cứng nhắc và các đối tác có quyền tự do đi theo tầm nhìn riêng của mình.

Nhiều ngôi sao lớn như Chalamet hay cầu thủ Sterling yêu thích New Balance. Ảnh: Urb Journal.

Danh sách các đối tác của New Balance rất đa dạng, từ Levi's, Aimé Leon Dore, Aries cho tới Stone Island... Họ cũng "tranh thủ" sự giúp đỡ từ những người nổi tiếng. Chỉ có điều, theo Urb Journal, người nổi tiếng đến với New Balance chứ không phải ngược lại.

Cậu bé vàng của Hollywood, Timothée Chalamet thường xuyên xuất hiện với đôi Vision Racers do Jaden Smith thiết kế. Tom Holland là đôi 237 hay Zoë Kravitz với đôi 990. Kaia Gerber và Rihanna cũng nằm trong số những người trung thành nhất của thương hiệu. Gần đây, danh sách này còn bổ sung thêm Leonardo DiCaprio với đôi 547.

"Sức mạnh của người nổi tiếng trong thời đại Internet là không cần bàn cãi. Mỗi bộ đồ Chalamet và Holland mặc đều được đem ra phân tích. Họ thắc mắc vì sao những ngôi sao này lại chọn New Balance. Lý do là của riêng mỗi người nhưng chỉ cần người nổi tiếng đi New Balance, những người khác cũng muốn học theo.