Đôi giày chạy bộ phá kỷ lục

Brooks Hyperion Elite được xem là “đối thủ” của Nike NEXT%. Vận động viên người Mỹ Des Linden đã giành chiến thắng trong cuộc thi Marathon Boston 2018 khi mang phiên bản màu đen. Nhìn bề ngoài, nó trông hơi to nhưng hãng đã giữ trọng lượng ở mức tối thiểu. Đế ngoài chỉ dày 2 mm, lớp đệm xung quanh gót chân được cắt giảm, loại bọt đệm lót mới có tên DNA Zero nhẹ hơn 45% so với bọt BioMogo DNA đặc trưng của hãng. Ảnh: Runnersworld.