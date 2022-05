Đội Đột Kích Việt Nam giành HCV ở SEA Games 31

Tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Philippines ở chung kết tổng tranh HCV môn Đột Kích chiều 22/5.

Trong trận chung kết tổng, tuyển Việt Nam tái đấu Philippines, đội vừa giành chiến thắng ở chung kết nhánh thua.

Ở ván đầu tiên của loạt Bo5 (Best of 5), đội Việt Nam gặp khó khăn khi phải so kè từng điểm số với đối thủ. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của đội trưởng Mai Thanh Phong "Shady" giúp chủ nhà giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 10-7. Shady là ngôi sao của ván đấu với chỉ số K/D là 19/2.

Đội Đột Kích Việt Nam ăn mừng chiến thắng ở chung kết tổng. Ảnh: Nguyên Khang.

Với sự tự tin cùng trình độ nhỉnh hơn so với đối thủ, tuyển Việt Nam chơi tốt ở 2 ván đấu tiếp theo và đánh bại đối thủ với cùng tỷ số 10-5, qua đó giành HCV với tỷ số 3-0 ở loạt Bo5.

"Chúng tôi đã dự nhiều giải quốc tế, nhưng việc giành HCV SEA Games mang đến cảm giác khác lạ. Lý do là tôi và đồng đội được đại diện cho Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu và mang vinh quang về cho đất nước. Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời của game thủ", Thanh Phong, đội trưởng tuyển Đột kích Việt Nam chia sẻ với Zing, sau trận chung kết.

Trong ngày thi đấu cuối (ngày 22/5), eSports Việt Nam gặt hái thành công với tấm HCV gần như cùng lúc của đội Đột Kích và đội Liên minh huyền thoại. Đến nay, eSports đã mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam 4 tấm HCV.