Đội của SofM thua trận thứ 2 liên tiếp

Tối 11/6, "SofM" và đồng đội thể hiện phong độ không tốt trong trận thua thứ 2 của Suning (SN) ở LPL (Giải LMHT Trung Quốc) mùa hè 2021.

"Thật ra tôi nghĩ đây là 2 thất bại không phải bạc nhược của Suning. Họ thua những đối thủ cực kỳ mạnh của giải, như Invictus Gaming (IG) và WE", BLV Nguyễn "Ling" Mạnh Linh nhận định về SN sau 2 trận thua.

Dù vậy, trận thua 1-2 của trước Team WE (WE) cho thấy nhiều vấn đề tồn tại ở SN trong giai đoạn đầu giải. "SofM" và các đồng đội về lý thuyết vẫn được đánh giá cao hơn IG và WE.

Ngoại trừ xạ thủ Tang "huanfeng" Huan-Feng, thì những vị trí còn lại của SN đều thi đấu dưới sức, bao gồm "SofM". Hai trận thua chỉ ra SN cũng không triển khai chiến thuật và lối chơi hợp lý.

"SofM" và Suning trải qua tuần đầu đầy khó khăn với 2 trận toàn thua.

Vấn đề ở khâu cấm và chọn

SN đã thua thiệt trong khoản đấu trí trước các đối thủ. Họ kết thúc các lượt cấm và chọn với việc nằm kèo dưới về chất tướng trước IG và WE.

Việc lép vế hơn về chất tướng góp phần khiến phần lớn thành viên của SN không thể hiện đúng phong độ. Chất tướng thua thiệt luôn là vấn đề lớn với các đội trong thi đấu.

Một đội khi thua thiệt chất tướng sẽ gặp khó trong xuyên suốt cả ván đấu, từ giai đoạn đi đường cho tới giao tranh về cuối. Ở ván 1, SN vẫn bất lực trong việc ngăn WE tiến vào phá nhà chính, dù có được bùa lợi Rồng Nghìn Tuổi.

Ngoài ra, SN bị ép ra xa khu vực nhà chính trong pha giao tranh cuối. Các thành viên SN nỗ lực tìm góc tấn công, nhưng không thể vì thua thiệt về chất tướng và thiếu đi công cụ mở giao tranh.

SN chiến thắng ván 2 không hẳn nhờ triển khai tốt giai đoạn cấm và chọn tốt. Họ cân bằng được chất tướng, nhưng dấu ấn lớn nhất đến từ sự xuất sắc của xạ thủ "huanfeng".

Khâu cấm và chọn là vấn đề lớn với Suning ở thời điểm hiện tại.

Ở ván 3, SN thua theo đúng kịch bản ván đầu khi gặp bất lợi lớn sau khâu cấm và chọn. Phần lớn nhà chuyên môn nhận định HLV của SN tỏ ra non nớt khi dễ bắt bài và thiếu phương án đối phó trước những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Sai lầm cá nhân

Trận thua trước WE còn đến từ một chuỗi những pha xử lý sai lầm của "SofM", người chơi hỗ trợ Luo "ON" Wen-Jun và đặc biệt là ngôi sao đường trên Chen "Bin" Ze-Bin.

"SofM" tiếp tục thể hiện phong độ không tốt khi lép vế trước người đi rừng bên phía đối thủ. Game thủ 23 tuổi mắc lỗi vị trí và thậm chí để đối thủ hạ gục trong những lần đi cướp rừng. Dường như thói quen đi rừng của "SofM" bị đối phương nghiên cứu khá kỹ kể từ sau giai đoạn thành công năm 2020.

"Bin" cũng không thể hiện đúng với phong độ được kỳ vọng. Người chơi đường trên của SN không tạo được sự khác biệt. Trong khi, người chơi hỗ trợ "ON" liên tục mắc lỗi trong di chuyển, dẫn đến bị đối thủ khai thác và hạ gục.

Tổng thế, SN đang gặp vấn đề lớn ở nhiều yếu tố từ phong độ game thủ, lối chơi thiếu định hình cho đến thua thiệt trong khâu cấm và chọn.