Đội bóng Tây Bắc định hướng đào tạo trẻ theo mô hình châu Âu

Trong 2 ngày 16/10 và 17/10, CLB Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) sẽ tuyển sinh khóa I để tìm kiếm tài năng bóng đá trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Các thí sinh trúng tuyển sẽ được đào tạo bởi các huấn luyện viên (HLV) hàng đầu trong nước, quốc tế và đặc biệt được tiếp cận với những giáo trình chuyên nghiệp nhất đến từ CLB hàng đầu nước Đức là Borussia Dortmund (BVB).

Cụ thể với mỗi học viên, chương trình này có thể kéo dài tối đa 10 năm, từ khi bắt đầu gia nhập (13-15 tuổi) cho tới khi hết độ tuổi đào tạo trẻ (21 tuổi). Bên cạnh đó toàn bộ các chi phí liên quan quá trình sẽ được CLB Hoà Bình chi trả.

Toàn bộ chi phí đào tạo học viên sẽ được CLB Hòa Bình chi trả. Ảnh: CLB Hòa Bình.

"Chúng tôi mong muốn thực hiện một chương trình đào tạo bài bản, bền vững để tạo ra thế hệ cầu thủ tương lai chất lượng cho bóng đá Hòa Bình nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Để làm được điều này, chúng tôi cũng may mắn nhận được sự cam kết gắn bó và đồng hành từ nhà tài trợ chính Next Media", Giám đốc điều hành CLB Hòa Bình Nguyễn Minh Tú cho biết.

Cũng theo ông Tú, Next Media không chỉ hỗ trợ về tài chính xuyên suốt chương trình, mà còn giúp CLB Hòa Bình kết nối, trao đổi thường xuyên với đối tác của họ là các CLB tại Bundesliga, trong đó đáng chú ý nhất là Borussia Dortmund (BVB).

Đối tượng tuyển sinh là các nam thiếu niên năm sinh từ 1/1/2006 đến 31/12/2010. Thí sinh dự tuyển sẽ trải qua các phần kiểm tra gồm: Kiểm tra thể lực và chiều cao, bật xa tại chỗ, tâng bóng, dẫn và chuyền bóng chân thuận, cuối cùng là thi đấu đối kháng 4x4. Phương thức thi này sẽ áp dụng từ vòng loại vào đến chung kết theo thể thức loại dần.

Để đảm bảo không bỏ sót tài năng, CLB Hòa Bình sẽ tổ chức thi tuyển tại 1 địa điểm duy nhất là sân vận động Hòa Bình (544 Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình) với Hội đồng tuyển sinh gồm HLV trưởng Lê Quốc Vượng, trợ lý Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Giáp và sự hỗ trợ của các phòng chức năng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình trực tiếp tuyển chọn qua 3 vòng (vòng loại, chung kết và vòng tuyển chọn) để tìm ra 50 thí sinh xuất sắc tham gia đào tạo tại CLB Bóng đá Hòa Bình.

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên website www.HoaBinhFC.vn từ 0h00 ngày 10/10 đến 12h ngày 15/10. Phụ huynh hoàn thiện đầy đủ thông tin theo mẫu CLB Hòa Bình thông báo, khi đến dự tuyển cần mang theo giấy khám sức khỏe, bản sao giấy khai sinh và hai ảnh thẻ 3x4 của thí sinh.

Buổi tuyển sinh sẽ diễn ra tại địa điểm duy nhất.

Bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, chia sẻ: “Việc tuyển sinh các lứa trẻ về đào tạo là để làm nòng cốt cho sự phát triển bền vững của thể thao chuyên nghiệp. Ngay từ khi CLB Hòa Bình ra đời, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành lên kế hoạch, phối hợp với đội để triển khai. Tỉnh Hòa Bình hướng tới đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, từ đó khích lệ tinh thần thể thao và bóng đá trên địa bàn tỉnh".

Theo bà Niềm, với sự chỉ đạo cùng các biện pháp đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh, Hòa Bình rất may mắn hiện ở vùng xanh an toàn nhưng không vì thế mà chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các bên liên quan vẫn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 buổi tuyển sinh.

Sau khi trúng tuyển, các học viên của Hòa Bình FC sẽ được huấn luyện để trở thành những cầu thủ không chỉ giỏi chuyên môn, có thể hình, thể lực, sức khỏe vượt trội mà còn có kỷ luật, đạo đức, văn hóa đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp.