Không chịu dùng iPhone, cầu thủ bóng rổ khiến cả đội bị phạt

Toàn đội Milwaukee Bucks tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) từng bị huấn luyện viên phạt do có một cầu thủ sử dụng smartphone Android thay vì iPhone.

Huấn luyện viên (HLV) Jason Kidd được cho đã phạt các thành viên của đội bóng rổ chuyên nghiệp Milwaukee Bucks vào năm 2014. Nguyên nhân đến từ việc cầu thủ Thon Maker sử dụng smartphone Android thay vì iPhone, gây khó khăn khi trao đổi công việc trong nhóm chat.

Theo Business Insider, câu chuyện được tác giả Mirin Fader chia sẻ trong cuốn sách Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP, nói về sự nghiệp của cầu thủ bóng rổ Giannis Antetokounmpo dự kiến phát hành ngày 10/8.

HLV Jason Kidd từng phạt toàn đội bóng rổ do một cầu thủ sử dụng smartphone Android thay vì iPhone. Ảnh minh họa: Getty Images.

"Từng có thời điểm trung phong Thon Maker không sử dụng iPhone, làm xáo trộn nhóm nhắn tin chứa toàn bong bóng màu xanh dương... Kidd thất vọng về điều đó nên bắt toàn đội chạy bền. Kidd cho rằng việc Maker không sử dụng iPhone cho thấy đội không có sự đoàn kết", tác giả Fader ghi.

Trên iOS, Apple trang bị tính năng nhắn tin iMessages cho phép người dùng iPhone nhắn tin với nhau với một số tính năng bổ sung. Những tin nhắn được gửi từ iPhone thông qua kết nối Internet có bong bóng màu xanh dương, còn tin nhắn từ smartphone Android như của Maker thông qua giao thức SMS có màu xanh lá.

Do không sử dụng iPhone, tin nhắn của Maker trong nhóm chat có màu xanh lá thay vì xanh dương. Ảnh minh họa: Macworld.

Trong cuốn sách, Fader viết rằng Kidd là HLV nghiêm khắc trong suốt thời gian huấn luyện Milwaukee Bucks từ 2014-2018. Ông luôn phạt những thành viên trong đội vì sai lầm cá nhân. Nếu một cầu thủ lơ là trong lúc luyện tập, Kidd sẽ bắt mọi thành viên khác chạy bền, người mắc lỗi phải đứng quan sát từ đường biên.

Theo Fader, cách trừng phạt về thể chất lên mọi cầu thủ của Kidd khuyến khích toàn đội chịu trách nhiệm lẫn nhau, trong khi hình phạt tâm lý với cá nhân mắc lỗi giúp họ tập trung hơn trong lúc luyện tập. Nó đã được Kidd áp dụng cho Maker, cầu thủ mắc lỗi trong nhóm chat của toàn đội do sử dụng smartphone Android thay vì iPhone.

Trong 4 năm huấn luyện Milwaukee Bucks, Kidd đạt thành tích 139 trận thắng, 152 thua, chưa bao giờ vượt qua vòng playoff đầu tiên trước khi bị sa thải giữa mùa NBA 2017-2018.

Trong 2 mùa giải tiếp theo, Kidd làm trợ lý HLV của Los Angeles Lakers trước khi thành HLV trưởng đội Dallas Mavericks vào ngày 28/6.