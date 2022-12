Đội bóng được FIFA gọi là 'trailblazer' trong mùa World Cup 2022

Đội bóng này được gọi là "trailblazer" vì là đội đầu tiên của châu lục lọt vào bán kết World Cup.

Trailblazer /ˈtreɪlˌbleɪ.zər/ (danh từ): Người tiên phong, người mở đường

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa trailblazer là người đầu tiên làm điều gì đó hoặc đi đâu đó và cho thấy người khác cũng có thể làm điều tương tự. Theo Merriam-Webster Dictionary, khái niệm trailblazer đã được sử dụng từ năm 1908.

Trailblazer không phải khái niệm quá mới, nhưng thời gian gần đây, khái niệm này được đề cập nhiều trong các bài viết liên quan World Cup, cụ thể là liên quan đội tuyển Morocco. Morocco là đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup. Do đó, họ được gọi là những người mở đường.

Trong một bài viết đăng tải trên trang web chính thức, FIFA viết: "It took 88 years of attempting for an Africa team to reach the World Cup semi-finals. Morocco were the continental trailblazers"

Dịch: Phải mất 88 năm nỗ lực để một đội châu Phi lọt vào bán kết World Cup. Morocco chính là những người tiên phong của lục địa.

Tương tự, The Conversation viết: "Morocco has been a trailblazer at the World Cup for Africa and were not fazed by Spain and Portugal".

Dịch: Morocco là đội tiên phong của châu Phi tại World Cup, họ không hề nao núng trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Ứng dụng của trailblazer trong tiếng Anh:

- She was a trailblazer in bringing nursing into a degree program.

Dịch: Cô ấy là người tiên phong trong việc đưa điều dưỡng vào một chương trình cấp bằng.

- Orville and Wilbur Wright were aviation trailblazers.

Dịch: Orville và Wilbur Wright là những người tiên phong trong lĩnh vực hàng không.