Đội bóng của Ronaldo có HLV mới

Goal và ESPN đưa tin HLV Luis Castro của Botafogo đã nhận lời dẫn dắt Al Nassr ở mùa giải 2023/24.

HLV Castro có cơ hội dẫn dắt Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo đã đề cử HLV Castro đến ban lãnh đạo Al Nassr. Chân sút người Bồ Đào Nha được cho là đã liên lạc với HLV đồng hương để thuyết phục ông sang Saudi Arabia làm việc.

Castro nhiều khả năng ký vào bản hợp đồng 2 năm tại Al Nassr, đi kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Al Nassr sẽ trả 2,3 triệu euro cho Botafogo để đền bù hợp đồng của HLV 61 tuổi này. Trận đấu giữa Botafogo và Magallanes tại Copa Sudamericana sáng 30/6 (giờ Hà Nội) sẽ là trận cuối cùng HLV này dẫn dắt CLB Brazil. Al Nassr dự kiến công bố thương vụ này khi trận đấu khép lại.

Castro sẽ thay Rudi Garcia, người chia tay Al Nassr vào tháng 4. Truyền thông Saudi Arabia cho rằng lý do HLV Garcia bị sa thải là vì thành tích yếu kém của Al Nassr. Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp không còn làm chủ được phòng thay đồ. Sau trận hòa 0-0 trước Al Feiha hôm 8/4, ông Garcia đã to tiếng với học trò do bất đồng về chiến thuật.

Sau khi sa thải HLV Garcia, Al Nassr từng muốn vung tiền để mời Jose Mourinho đến Saudi Arabia. Mức lương CLB chủ sân Mrsool Park chào mời "Người đặc biệt" lên đến 100 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, Mourinho từ chối và muốn tiếp tục ở lại châu Âu làm việc.

Ông Castro dẫn dắt Botafogo vào tháng 3/2022. Sau 79 trận cầm quân, ông giúp đội bóng Brazil thắng 42, hòa 14 và thua 23 trận. Botafogo đang có màn trình diễn ấn tượng tại giải VĐQG Brazil với 10 chiến thắng sau 12 trận. Đội dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm nhiều hơn đội bám đuổi Gremio.

Trước Botafogo, HLV Castro còn từng dẫn dắt Porto, Shakhtar Donetsk, Vitória Guimaraes và Al-Duhail.

