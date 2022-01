Đôi bạn thân thích cắm trại quanh TP.HCM

So với các chuyến đi trước kia, Phan Nhân thừa nhận loại hình du lịch gần, cắm trại gần TP.HCM có nhiều bất tiện. Ngày trước, họ thích những nơi có dịch vụ 5 sao đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, những chuyến đi kiểu mới cũng đem đến nhiều trải nghiệm thú vị. Cả hai nói điều quan trọng nhất là cảm giác an toàn hơn do không phải tiếp xúc với nhiều người. Trong ảnh, cổng trời Mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu).