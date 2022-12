Đôi bạn thân đi du lịch cả năm 20 chuyến

Không hổ danh "đôi bạn thân trong truyền thuyết", trong một năm Thu Hiền và Thùy Linh đã thành công đi du lịch mỗi tháng một lần, cùng nhau khám phá gần hết đất nước Việt Nam.

Riêng năm nay, Thu Hiền và Thùy Linh đã đồng hành cùng nhau trong gần 20 chuyến du lịch khắp cả nước. Ảnh: NVCC.

"Có lẽ vì chung niềm đam mê, nên hai đứa chưa bao giờ cãi nhau trong những chuyến đi. Tụi mình cứ hứng lên là đi thôi, chẳng lên kế hoạch trước. Vậy mà sau một năm nhìn lại, trùng hợp là mỗi tháng đều đi du lịch cùng nhau", Thu Hiền chia sẻ.

Cùng đam mê du lịch

Hai bạn trong chuyến du lịch đến Hà Nội vào tháng 1. Ảnh: NVCC.

Thu Hiền và Thùy Linh bắt đầu làm bạn từ năm 2020. Một người đang làm công việc freelancer, một người là sinh viên năm cuối. Hai cô gái trẻ, tự lập đã trở thành cạ cứng sau những chuyến đi. "Có một lần mình nói vu vơ với Linh về ý tưởng mỗi tháng đi du lịch một nơi. Thế rồi hai đứa cứ đi cùng nhau hết nơi đến nơi khác. Cuối năm nhìn lại không nghĩ mình đã đi nhiều đến thế", Thu Hiền nói.

Mỗi tháng, hai bạn thường xin nghỉ 2-3 ngày cho những chuyến đi xa, hoặc lựa chọn thời điểm cuối tuần cho những lần đi gần để cân bằng giữa việc du lịch và công việc. Thùy Linh chia sẻ hai bạn thường không có kế hoạch trước. Những chuyến đi gần Hà Nội, ngắn ngày là chuyến đi tự phát. Với chuyến đi xa và dài ngày, theo tiêu chí tiết kiệm, cả hai sẽ săn vé máy bay giá rẻ trước đó khoảng một tháng.

Chuyến du lịch đến Đà Nẵng - Hội An vào tháng 3. Ảnh: NVCC.

"Trước mỗi lần đi chơi, chúng mình sẽ bàn trước đi thế nào, ăn những món gì. Đặc biệt là hai đứa sẽ chọn đồ, phối đồ cùng nhau để lên ảnh lung linh hơn. Nhưng tiêu chí đầu tiên vẫn là tiết kiệm. Chúng mình chưa từng cãi nhau hay bất đồng khi đi chơi. Chắc tại cả hai đều chung đam mê du lịch, chỉ cần được đi là vui rồi", Thu Hiền cho biết.

Vô vàn kỷ niệm

Chuyến đi đến đảo Cô Tô (ảnh trên) và Đà Lạt (ảnh dưới), hai bạn luôn phối đồ giống nhau để có những bức ảnh đẹp. Ảnh: NVCC.

Trong một năm, Thùy Linh và Thu Hiền đã có gần 20 chuyến du lịch cùng nhau, từ Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Ninh Thuận đến đảo Phú Quý, Cao Bằng, Tà Xùa. Các chuyến đi trải dài trong cả năm, có những nơi hai bạn đi đến 2-3 lần.

"Kỷ niệm thì nhiều lắm, chuyến nào của tụi mình cũng có bão táp, không lỡ chuyến bay thì bị phạt hành lý, rồi ngã xe, lạc đường. Nhưng mà vui lắm!", Thu Hiền hào hứng nói.

Thùy Linh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế vào tháng 9, đúng đợt bão Naru đến Việt Nam. Vì đã đặt vé trước nên cả nhóm gồm Thùy Linh, Thu Hiền và hai người bạn quyết định vẫn đi chơi. Ngày bão đổ bộ, nhóm bạn đang ở Huế, và buổi chiều sẽ đi xe máy về lại Đà Nẵng. Trên đường đi về theo Google Maps, nhóm bạn bị lạc vào đường cao tốc dành cho ôtô và chỉ có thể đi bộ. Trong lúc mưa to gió bão, may mắn thay cả nhóm đã gặp được đội các chú đi chống bão.

"Lúc đó, các chú nói chỉ có thể quay lại đi đường cũ cách khoảng 50 km hoặc đi đường cao tốc. Không còn lựa chọn nào khác, các chú dẫn chúng mình đi đường cao tốc theo lối đường mòn. Sau đó một chú kiểm lâm đưa chúng mình đến con đường đèo thuộc địa phận Đà Nẵng. Lần đầu tiên mặc áo mưa giấy đi xe máy, mưa bão khủng khiếp, gió giật liên tục. Bốn đứa mình chỉ biết nhìn nhau cười. Cuối cùng nhóm mình cũng đến kịp sân bay để check-in lúc 22h", Thùy Linh kể lại.

Check-in địa điểm nổi tiếng tại đảo Phú Quý vào tháng 8. Ảnh: NVCC.

Cuộc đời là những chuyến đi

Tổng kết năm bằng chuyến đi đến Cao Bằng với khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: NVCC.

Nơi mà hai bạn thích đi nhất chắc chắn là Đà Lạt, nên năm nay Thu Hiền và Thùy Linh đã đến Đà Lạt tận 3 lần. "Sau Đà Lạt, tụi mình thực sự thích không khí và các món ngon ở Hội An. Vì bánh mì Phượng, bánh mì Madam Khánh, mì Quảng dì Hát mà chúng mình đã book vé máy bay vào tận nơi để thưởng thức", Thu Hiền nói.

Kế hoạch năm 2023 của cả hai là khám phá hết các địa danh tuyệt đẹp, nổi tiếng trong nước, nếu có điều kiện kinh tế hơn mới du lịch nước ngoài. “Vì Việt Nam mình đẹp, cần chi đâu nước ngoài. Ước mơ của tụi mình là cùng nhau chinh phục hết 63 tỉnh thành Việt Nam", Thu Hiền và Thùy Linh chia sẻ.