Đôi bạn rủ nhau trộm xe máy

Dù đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, Việt và Nghĩa vẫn rủ nhau trộm cắp tài sản.

Ngày 18/9, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự với Dương Đức Việt và Phùng Trọng Nghĩa (cùng sinh năm 2004, trú tại xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Dương Đức Việt và Phùng Trọng Nghĩa tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan công an, Việt và Nghĩa là bạn cùng thôn. Ngày 29/8, 2 người này thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Cổ Nhuế. Sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Việt và Nghĩa.

Ngày 13/9, đôi bạn lại rủ nhau đi trộm xe máy. Việt và Nghĩa qua khu tập thể ở phường Ngọc Khánh. Tại đây, 2 người phát hiện chiếc xe máy đang dựng ở chân cầu thang nên đã lấy trộm. Khi vừa ra đến sân khu tập thể, đôi bạn bị Công an phường Ngọc Khánh và người dân bắt quả tang.

Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.