Đội Andree khai pháo, Quang Anh bị chê

Andree là đội mở màn vòng Đối đầu Rap Việt mùa 3. Tiết mục của Quang Anh tiếp tục gặp ý kiến trái chiều vì hát nhiều hơn rap.

Vòng Đối đầu Rap Việt mùa 3 mở màn bởi những phần trình diễn của đội Andree. Sở hữu nhiều “quái vật”, Andree được đánh giá là huấn luyện viên (HLV) sở hữu đội mạnh nhất sau vòng Chinh phục. Bởi thế, phần đối đầu của đội anh rất được mong chờ.

Luật chơi vòng Đối đầu là các HLV chia 8 thí sinh trong đội thành 4 cặp đấu. Chỉ có 4 thí sinh chiến thắng trong mỗi cặp đấu được bước tiếp vào vòng 3. 4 thí sinh còn lại cùng nhau thi đấu vòng 8Bar. Thí sinh chiến thắng ở vòng 8Bar là người thứ 5 trong đội được đi tiếp.

Ngoài ra, HLV cũng có thể dùng nón vàng để cứu thí sinh bị loại của đội khác. Do đó, kết thúc vòng Đối đầu, mỗi đội sẽ có chính thức 6 thí sinh.

Ở vòng này, khán giả tại trường quay vẫn bình chọn cho các thí sinh. Số điểm bình chọn của các thí sinh trong một đội sẽ được cộng dồn. Đội nào có số điểm cao nhất sẽ giành quyền ưu tiên ở vòng tiếp theo.

Cặp đấu gây bất ngờ

Trước khi bước vào vòng đấu, Andree tuyên bố anh rất tự tin sẽ mang đến 4 bản hit. Đây là vòng đấu anh yêu thích nhất bởi có thể thể hiện màu sắc âm nhạc của bản thân tối đa. Đúng như tuyên bố của Andree, các tiết mục của đội anh thiên về âm nhạc bắt tai, trong khi nội dung, hình ảnh và ca từ mang đậm màu sắc của HLV.

Bản beat có thể chậm, nhẹ nhàng nhưng nội dung của cả 4 tiết mục đều tươi sáng, mang năng lượng tích cực. HLV chọn chủ đề gần gũi, đời thường nhưng có cách khai thác khá mới mẻ, thú vị.

4 cặp đấu của đội Andree lần lượt là Dlow - Strange H, Rhyder - Dubbie, Minh Lai - Shorty Thang, SMO và Richie D.ICY. Cách ghép cặp của Andree khiến khán giả khá dễ đoán kết quả. Những thí sinh mới, non được ghép cặp thí sinh mạnh hơn hẳn. Bởi vậy, ngoài trường hợp Dlow và Strange H, kết quả các cặp đấu còn lại không gây bất ngờ.

Strange H khá lo sợ khi đối đầu Dlow - thí sinh từng vào chung kết Rap Việt mùa trước. Trong khi đó, nhiều khán giả cũng cho rằng Dlow dễ dàng thắng một thí sinh ít kinh nghiệm như Strange H. Thế nhưng trái với dự đoán, Strange H lại là người chiến thắng trong màn đối đầu với Dlow.

Việc Dlow thua Strange H gây bất ngờ. Ảnh: Vie Channel.

Với tiết mục Money Dream, Dlow vẫn phát huy thế mạnh với chất giọng đẹp, flow không ngừng biến hóa cùng khả năng làm chủ sân khấu. Trong khi đó, Strange H lại gây bất ngờ với fast flow, voice, delivery hoàn chỉnh, lyric, lối chơi chữ thông minh. Ở phần nhận xét, Big Daddy cho biết anh thiên về Strange H bởi thí sinh này rap gãy gọn.

JustaTee nói: “Nhìn vào âm nhạc của Andree, mọi người thường nghĩ là khoe khoang. Nhưng sau tiết mục này, tôi yên tâm khi để lứa trẻ vào tay Andree”. Tiết mục đầu tiên của đội Andree mang thông điệp phải kiếm được tiền mới tiếp tục được đam mê làm nhạc.

Dlow có số phiếu bình chọn khán giả áp đảo là 78, trong khi Strange H chỉ có 22. Tuy nhiên, cuối cùng người được giám khảo chọn đi tiếp là Strange H.

Phần thi của Rhyder (Quang Anh) tiếp tục gây tranh luận

Ở vòng đầu tiên, Rhyder (Quang Anh - quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên) có tiết mục bắt tai. Tuy nhiên, anh cũng gây tranh luận khi khán giả cho rằng Rhyder hát nhiều hơn rap. Tới vòng Đối đầu, Rhyder vướng vấn đề tương tự. Sau khi tiết mục Cậu ấm, cô chén kết hợp Dubbie (diễn viên Khương Lê) lên sóng, Rhyder lại nhận những nhận xét rằng anh giống ca sĩ hơn rapper.

Cả Rhyder và Dubbie đều không cho thấy nhiều về kỹ năng rap. Thay vào đó, tiết mục bắt tai, âm nhạc hợp thị hiếu số đông. Đấu với đối thủ không chuyên, còn khá nhiều hạn chế như Dubbie, Rhyder nắm nhiều phần thắng với melody catchy, lối xử lý khá Tây, khai thác chủ đề thông minh.

Quang Anh gây tiếc nuối vì chưa thể hiện kỹ năng rap. Ảnh: Vie Channel.

Tuy nhiên, ngay cả HLV Thái VG cũng cho rằng tiết mục không phù hợp với một chương trình rap. Sau khi theo dõi phần trình diễn, HLV Thái VG nhận xét: “Ca khúc này khá sôi động, có triển vọng tạo nên xu hướng nhưng đây không phải phong cách anh mong đợi. Đây là Rap Việt nhưng hầu hết ca khúc, em chỉ hát”.

Khi Trấn Thành hỏi: “Ý anh Thái là bài này giống bản nhạc pop đúng không?”, HLV trả lời: “Đúng, với tôi là như vậy”.

Trước những ý kiến trái chiều về thí sinh, Andree giải thích: “Tôi có nghe nhiều người nói về Rhyder rằng: ‘Bạn này hát mà cũng vào được vòng trong’. Tuy nhiên, bạn ấy hát có vần điệu là R&B và mọi người có thể thấy JustaTee rất ít rap vẫn ngồi được ghế giám khảo”.

Khi được nhắc tên, JustaTee tiếp lời: “Từ mùa 1, tôi hay bị nói là không biết rap. Nhưng theo nội dung chương trình, đây là ghế của producer và người đó cũng biết về rap để đưa ra những quyết định rộng hơn. Tôi chỉ đọc chứ không tranh đua về những bình luận trên mạng xã hội”.

Cuối cùng Rhyder là người được giám khảo chọn để bước vào vòng trong.

Shorty Thang và Minh Lai cũng là cặp đấu dễ đoán. Lý do là Minh Lai mạnh hơn đối thủ của anh về nhiều mặt. Thủ lĩnh của Under The Hood thậm chí được nhận định là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của chương trình năm nay. Với tiết mục Nay mai có bản beat nhẹ nhàng, Shorty Thang đưa ra được sự tương phản trong hình ảnh, ngôn từ gần gũi còn Minh Lai có flow “quái dị” và hook ấn tượng.

Shorty Thang tiến bộ về mọi mặt nhưng trước đối thủ quá mạnh như Minh Lai, anh đã phải dừng chân.

SMO và Richie D.ICY có phần trình diễn hấp dẫn nhất đội. Ảnh: Vie Channel.

Ngoài Minh Lai - Shorty Thang, SMO và Richie D.ICY cũng là cặp đấu được mong đợi. Cặp đấu càng gây chú ý khi hai người là anh em họ. Theo tiết lộ của Andree, SMO và Richie D.ICY tự chọn nhau để ghép cặp trong vòng Đối đầu này.

Lyric hài hước, trào phúng, flow lôi cuốn đã giúp 2 thí sinh khuấy động toàn bộ sân khấu. Cả hai được nhận xét giống nhóm nhạc hơn đang thi đấu.

“Cả SMO và Richie D.ICY đều khiến tôi bất ngờ vì sự tiến bộ. Đặt hai nhân tố này vào cùng một bài là rất hợp lý”, Karik nhận xét. Các HLV đều đồng tình đây là tiết mục hấp dẫn nhất đội Andree trong vòng Đối đầu. Ở vòng đấu này, SMO là người được chọn đi tiếp.

Như vậy, Richie D.ICY, Dlow, Dubbie và Shorty Thang tranh tài ở vòng 8Bar. Richie D.ICY là người được Andree lựa chọn sau vòng đấu. Trong khi đó, Dlow được cứu bởi chiếc nón vàng của Bray.