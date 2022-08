Dodge Durango SRT Hellcat đời 2023 lộ diện

Sau thành công của đời xe 2021, phiên bản 2023 của mẫu SUV cơ bắp Dodge Durango SRT Hellcat đã lộ diện.

Dodge Durango SRT Hellcat đã được hồi sinh dưới dạng phiên bản năm 2023 do nhu cầu tăng cao của người sử dụng. Thương hiệu Dodge lần đầu trình làng Durango SRT Hellcat vào năm 2021 và nhấn mạnh là sẽ không có đời xe sau. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi ngay tại sự kiện Dodge Speed Week vừa qua.

Giống với nguyên bản, Dodge Durango SRT Hellcat 2023 được trang bị động cơ Hellcat V8 tăng áp 6.2L, sản sinh công suất 710 mã lực và mô-men xoắn 874 Nm.

Động cơ này có trục khuỷu bằng thép, các piston bằng hợp kim, các thanh kết nối bằng bột rèn và kết hợp với hộp số tự động 8 cấp TorqueFlite 8HP95 với 7 chế độ truyền động có sẵn. Durango SRT Hellcat có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây và có tốc độ tối đa 289 km/h.

So với phiên bản 2021, Durango SRT Hellcat 2023 được nâng cấp về thiết kế và tính khí động học. Trong số những thay đổi, tiêu biểu nhất là cản trước được tinh chỉnh với bộ chia gió phía dưới, hốc hút gió và cánh gió sau tạo ra lực ép xuống mặt đường là 63 kg khi ở tốc độ tối đa.

Một số nâng cấp đáng chú ý như phanh Brembo với kẹp phanh 6 pít-tông phía trước và 4 pít-tông phía sau, hệ thống Kiểm soát khởi động và chương trình Hỗ trợ khởi động sử dụng cảm biến tốc độ bánh xe để theo dõi độ nhảy của bánh xe khi khởi động và điều chỉnh mô-men xoắn động cơ để tối đa hóa độ bám đường.

Khách hàng có thể đặt mua Durango SRT Hellcat 2023 với 2 tùy chọn biến thể là Plus và Premium từ tháng 9 này. Gói Plus bổ sung thêm ghế da Laguna hiệu suất cao, bộ kéo rơ moóc, cửa sổ trời chỉnh điện và nhiều tính năng an toàn thích ứng và tiên tiến.

Gói Premium bổ sung dây đai an toàn màu đỏ, bảng điều khiển bọc da, các điểm nhấn nội thất bằng sợi carbon và hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa.