Doctor Strange và Spider-Man gây tai họa với đa vũ trụ

Ngày 24/8, Sony Pictures đã tung trailer đầu tiên của “Spider-Man: No Way Home”. Đoạn giới thiệu có sự tái xuất của nhiều gương mặt quen thuộc.

Cuộc khủng hoảng khi Spider-Man bị lộ danh tính Một ngày sau vụ rò rỉ dữ liệu, Sony Pictures đã tung bản chính thức trailer đầu tiên của "Spider-Man: No Way Home". Tác phẩm dự kiến được phát hành từ 17/12.

IGN đưa tin sau thời gian dài chờ đợi, khán giả đã được thưởng thức trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home. Đoạn giới thiệu dài gần 3 phút hé lộ một phần tình thế nan giải của Peter Parker (Tom Holland) sau khi lộ danh tính Spider-Man. Cậu cần Doctor Strange giúp đỡ.

Liên tục bị thẩm vấn vì trở thành kẻ tình nghi giết người, chịu sự săn đuổi của báo giới và tẩy chay từ dư luận… cuộc sống của Peter Parker hoàn toàn đảo lộn sau khi sập cái bẫy Mysterio (Jake Gyllenhaal) giăng sẵn cuối Spider-Man: Far From Home (2019). Không chỉ mình siêu anh hùng trẻ gặp rắc rối, người thân của cậu cũng bị cuốn vào vòng lao lý.

Vai trò người thay thế Tony Stark (Robert Downey Jr.) dìu dắt Parker của Strange bị đặt dấu hỏi lớn sau những gì xảy ra ở trailer No Way Home. Ảnh: Marvel Studios.

Bế tắc, Parker tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Wong (Benedict Wong) với hy vọng hai vị cha chú quyền năng khiến thế giới quên đi danh tính siêu anh hùng của mình. Tuy nhiên, sự hợp tác thiếu ăn ý giữa Strange và Parker đã khiến trận pháp bị phá vỡ, đặt đa vũ trụ trước bờ vực nguy hiểm.

Ở nửa sau của trailer, khán giả chứng kiến Spider-Man và Doctor Strange bị cuốn vào một trận chiến mới ở quy mô vũ trụ. Tình thế trở nên nghìn cân treo sợ tóc với Spider-Man khi Doctor Octopus (Alfred Molina) đột ngột đội đất xuất hiện, chào chàng siêu anh hùng trẻ tuổi như đã quen biết từ lâu.

Trong một cảnh phim khác, quả bom màu xanh lá cây đã làm nổ tung một phần đường xá và xe cộ. Đây nhiều khả năng là tác phẩm của Green Goblin (Willem Dafoe), kẻ tử thù khác của Spider-Man. Cuối cùng, khán giả quan sát được những tia sáng như lửa điện, ẩn ý sự xuất hiện của Electro (Jamie Foxx).

Doctor Octopus, Green Goblin và Electro đều là những phản diện từng xuất hiện trên màn ảnh rộng trong các phiên bản chuyển thể điện ảnh Spider-Man và The Amazing Spider-Man. Tuy dàn quái nhân đã xuất hiện, trailer vẫn chưa làm rõ thực hư màn tái xuất của hai phiên bản Spider-Man do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai.

Spider-Man: No Way Home là phần phim riêng thứ ba về nhân vật Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Tác phẩm dự kiến phát hành độc quyền tại rạp từ ngày 17/12.