Doctor Strange và Scarlet Witch trở mặt thành thù?

Trailer của “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” cho phỏng chiếu công nghệ ScreenX đã hé lộ tình tiết mới trong quan hệ giữa Doctor Strange và Scarlet Witch.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm siêu anh hùng đầu tiên của Marvel Studios phát hành tại rạp trong năm 2022. BGR đưa tin cuối tuần qua, phiên bản trailer phim dành riêng cho phòng chiếu sử dụng công nghệ ScreenX đã được tung ra tại Hàn Quốc. Đoạn giới thiệu chứa một chi tiết gây sững sờ về nhân vật Scarlet Witch/Wanda Maximoff do Elizabeth Olsen thủ vai.

Bất ngờ lớn nhất chính là trận chiến ác liệt tại Kamar-Taj. Trong các phiên bản trước, khán giả đã được chứng kiến trận chiến này qua nhiều góc nhìn đại cảnh. Nhưng trong trailer ScreenX của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, họ được quan sát nó qua góc nhìn của các nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong), America Chavez (Xochitl Gomez), Rintrah và một nhân vật ít ai mong đợi - Wanda.

Xâu chuỗi các manh mối đã được Marvel Studios cung cấp, khán giả có thể tạm xây dựng một kịch bản cho trận chiến tại Kamar-Taj. Một thế lực rất nguy hiểm chuẩn bị tấn công thánh địa của các phù thủy, buộc họ phải hợp lực, dốc sức chiến đấu. Mối đe dọa từng được mô tả với hình dạng một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phía chân trời.

Quan hệ giữa Doctor Strange và Scarlet Witch trở nên căng thẳng trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Marvel Studios.

Thân là phù thủy hùng mạnh, Wanda - hay giờ đã trở thành Scarlet Witch - cũng xuất hiện nơi chiến trường. Tuy nhiên, cô không ở đó để trợ giúp Strange và các huynh đệ của anh. Cô đến để nghiền nát nơi này thành tro bụi.

Trong đoạn phim dài 4 giây nằm giữa trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness dành riêng cho thị trường Hàn Quốc, Wanda trong bộ giáp chiến đấu của Scarlet Witch đang bay giữa không trung, tung đòn tấn công vào Kamar-Taj. Nữ phù thủy đã tàn phá một phần không nhỏ của lãnh địa phù thủy.

Sau đòn tấn công, khán giả thấy Strange dường như đã bị thương. Dưới bàn tay nhào nặn vủa Marvel Studios, phân cảnh này cho thấy vị phù thủy tối thượng đang bị Scarlet Witch áp đảo. Bên trong các kiến trúc của Kamar-Taj, America Chavez cùng nhiều phù thủy khác đang trú ẩn khỏi cuộc tấn công.

Ngày 16/2, trên Internet xuất hiện những thông tin được cho là tiết lộ nội dung Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Trong đó, Chavez chính là lý do khiến trận chiến ở Kamar-Taj nổ ra. Wanda muốn bắt giữ và sử dụng năng lực di chuyển giữa các chiều không gian của Chavez để cứu các con mình. Và Doctor Strange là thế lực duy nhất đủ hùng mạnh để ngăn cản kế hoạch này.

Hai phiên bản Scarlet Witch/Wanda cùng xuất hiện trong một khung hình ở trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Marvel Studios.

Trong các phiên bản trailer đã được công bố của Doctor Strange 2, khán giả từng thấy nhiều chi tiết ẩn ý cho mối bất hòa giữa hai đại phù thủy được cài cắm. Trong một cảnh phim, Strange tìm tới Wanda và đề nghị được giúp đỡ. Nhưng Wanda lại tỏ thái độ phân vân. Cô chần chừ không muốn gia nhập đội quân của Doctor Strange vì quá khứ từng làm tổn thương nhiều người.

Ở một diễn biến khác, Scarlet Witch lại lạnh lùng chất vấn vị phù thủy: “Anh phá luật và trở thành anh hùng. Tôi cũng làm vậy nhưng bị xem là mối nguy hại. Thật chẳng công bằng”. Nhân vật này cũng được trông thấy nhiều lần, xuyên suốt các phiên bản trailer, đang sử dụng hắc thuật. Tuy nhiên, nhân vật tấn công ai vẫn còn là một bí mật.

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness hé lộ với khán giả ít nhất ba phiên bản khác nhau của Strange đến từ đa vũ trụ. Điều tương tự rất có thể cũng xảy ra với Wanda khi khán giả đã được thấy nữ phù thủy trong bộ dạng người thường, Scarlet Witch và một phiên bản máu me rất giống zombie Wanda trong loạt phim What If…?.

Đến lúc này, còn quá sớm để khẳng định Scarlet Witch sẽ trở thành kẻ thù chính của Strange trong phần phim hậu truyện, hay nữ phù thủy tấn công Kamar-Taj trong trailer là Wanda ta đã quen thuộc từ ngày đầu của vũ trụ siêu anh hùng. Khả năng Scarlet Witch bị hắc thuật tha hóa còn bỏ ngỏ từ TV series WandaVision cũng chưa được làm sáng tỏ. Đáp án của cho những băn khoăn này sẽ chỉ được hé lộ khi phim chính thức ra rạp từ 6/5.