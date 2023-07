Doctor Strange tái xuất

Tài tử Benedict Cumberbatch tiết lộ rằng sẽ trở lại với vai phù thủy tối thượng trong năm 2024, tờ The Direct đưa tin ngày 4/7.

Trước đó, cảnh post-credit của Doctor Strange in the Multiverse of Madness hé lộ vai trò quan trọng của nhân vật trong tương lai. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy thắc mắc liệu Marvel Studios có ưu tiên ra mắt phần 3 của Dr. Strange hay tập trung phát triển các dự án xoay quanh trận chiến Kang Dynasty.

Mới đây, xuất hiện với tư cách khách mời trong JW3 Speaker Series, nam diễn viên Benedict Cumberbatch xác nhận sẽ trở lại với vai Doctor Strange và tham gia ghi hình cho dự án được bấm máy trong năm tới.

Theo The Direct, có khả năng tài tử đang đề cập đến việc quay phim Avengers: The Kang Dynasty. Song, xem xét trong bối cảnh những sự kiện Marvel Studios hé lộ gần đây, điều này dường như vẫn còn khá mơ hồ. Thời điểm hiện tại, hãng vẫn chưa có động thái công bố dự án Doctor Strange 3.

Sau những tranh cãi về nội dung của Dr. Strange 2, khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào phần phim riêng tiếp theo về Phù thủy Tối thượng. Ảnh: British GQ.

Ngay sau chia sẻ của Cumberbatch, nhiều khán giả xôn xao bàn tán về dự án mà nam diễn viên đang “úp mở”. Bên cạnh Avengers 5 và Doctor Strange 3, một dự án MCU khác mà nhân vật Doctor Strange có thể góp mặt là Fantastic Four.

Ngoài ra, đó cũng có thể là Blade, với khả năng cao bị đẩy sang năm 2024 do cuộc đình công của các biên kịch đang diễn ra tại Hollywood.

Trước khi trở lại màn ảnh MCU, Cumberbatch dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong bộ phim hài phiêu lưu The Wonderful Story Henry Sugar và phim sử thi châm biếm Kinh Thánh The Book of Clarence. Cả hai tác phẩm đều ấn định lịch chiếu vào cuối năm nay. Một dự án khác của Cumberbatch là The End We Start From cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị bấm máy.