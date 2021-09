Doctor Strange biến chất trong ‘What If…?’

Ở một nhánh thực tại khác của “What If…?”, phù thủy tối thượng Strange đã lạm dụng sức mạnh để mưu lợi việc tư. Tuy nhiên, anh càng cố sửa, quá khứ lại càng thêm bi kịch.

Sau tập 3 mang phong cách điều tra phá án, tập 4 của series hoạt hình What If…? đưa khán giả đến một dòng thời gian nơi bác sĩ Stephen Strange liên tiếp phạm sai lầm. Thay vì vượt qua nghịch cảnh để cáng đáng trọng trách siêu anh hùng, Doctor Strange của vũ trụ song song chìm trong nỗi tiếc thương, dùng sức mạnh phục vụ tham vọng ích kỷ của mình.

Một Stephen Strange vẫn giữ được đôi tay

Trong tập 4 của What If…?, thay vì một mình lái xe qua đèo, gặp tai nạn và bị hỏng đôi tay, bác sĩ phẫu thuật Stephen Strange đã chở theo đồng nghiệp, cũng là người tình Christine Palmer. Vụ tai nạn đã xảy ra khiến Palmer thiệt mạng. Cái chết của cô đã thúc đẩy Strange dấn thân nghiên cứu bí thuật.

Trong What If...?, cái chết của Palmer trở thành động lực cho Strange nghiên cứu bí thuật.

Con đường của Strange trong What If…? có nhiều tương đồng với những gì phiên bản do Benedict Cumberbatch thủ vai trong Doctor Strange (2016) đã trải. Anh đánh bại Dormammu, trở thành phù thủy tối thượng cai quản Sanctum Sanctorum tại New York.

Tuy nhiên, tương lai hai phiên bản chia đôi ngả khi Doctor Strange của What If...? sử dụng Time Stone để du hành thời gian. Anh trở lại cái ngày Christine chết và cố gắng thay đổi sự thật ấy.

Strange càng cố gắng sửa chữa quá khứ để cứu Christine, anh lại càng phải chứng kiến nhiều lần người yêu bỏ mạng. Việc hết lần này đến lần khác trải qua cùng một nỗi đau đã khiến đầu óc vị phù thủy quyền năng trở nên méo mó.

Thượng Cổ Tôn Giả, trong nhánh thời gian này vẫn còn sống, tiết lộ với Strange cái chết của Christine là điểm cố định trong dòng thời gian, giữ mọi thứ đi đúng lộ trình về phía trước. Tìm cách xóa bỏ nó, Strange có thể khiến vũ trụ sụp đổ.

Vị phù thủy tối thượng mù quáng trong nỗi đau

Để mang Christine trở về từ cõi chết, Strange đã tìm mọi cách gia tăng sức mạnh. Suốt nhiều thế kỷ, anh không ngừng săn đuổi và hấp thụ năng lượng của những thực thể kỳ bí khác. Strange tích lũy được càng nhiều sức mạnh, tâm hồn anh lại càng trở nên tăm tối.

Cao trào của tập phim chính là màn đọ sức giữa hai phiên bản chính, tà của Doctor Strange. Doctor Strange chưa sa ngã đã được Thượng Cổ Tôn Giả chiêu mộ từ một chiều không gian khác. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn là chưa đủ để ngăn cản kẻ đã đắm chìm trong bóng tối.

Tạo hình Strange khi sa ngã có nhiều thay đổi ấn tượng như làn da tái, gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt lan rộng...

Tập phim khép lại với cái kết đắng lòng nhưng không quá bất ngờ với fan của các bộ phim khoa học viễn tưởng có yếu tố du hành thời gian. Sức mạnh khủng khiếp cũng giúp Doctor Strange bản ác có cơ hội diện kiến The Watcher. Nhưng người trông coi dòng thời gian từ chối can thiệp vào những gì đang diễn ra, trừ khi an nguy của đa vũ trụ bị đe dọa.

Tình tiết này khiến khán giả đặt câu hỏi an nguy của đa vũ trụ sẽ bị đe dọa khi nào, gây ra bởi ai. Liệu đoạn kết tập 4 của What If…? có liên quan đến hai bộ phim điện ảnh sắp ra rạp là Spider-Man: No Way Home và Doctor Strange in the Multiverse of Madness hay không? Doctor Strange của hai bộ phim và Stephen Strange nhìn thấy trước hàng triệu cách vũ trụ diệt vong ở Avengers: Infinity War (2018) có phải cùng một người?

Trong trailer No Way Home, khán giả thấy mọi thứ xoay quanh vị phù thủy tối thượng đều bất thường. Khoảnh khắc Parker gõ cửa Sanctum Santorum, Strange xuất hiện với bộ dạng áo bông, quần ngủ thay vì phục trang lượt là như thường lệ. Không gian bên trong thánh đường cũng ngập tuyết dù ngoài trời vẫn đang tiết thu.

Tiếp đến, quyết định vội vã giúp đỡ Peter Parker của Strange cũng là dấu hỏi lớn. Wong (Benedict Wong) đã cảnh báo vị huynh đệ đừng thực hiện phép xóa trí nhớ nhưng Strange vẫn làm và thất bại một cách quá dễ dàng. Điều này khác hẳn với lối hành xử kín kẽ của anh trước kia lẫn sức mạnh khổng lồ mà nhân vật đã tiếp nhận.