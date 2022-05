'Doctor Strange 2' vượt 550 triệu USD sau 9 ngày

Dù giảm đến 81% so với ngày mở màn, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" vẫn không có đối thủ tại 4.534 rạp chiếu ở Bắc Mỹ.

Theo Variety, vị phù thủy mang tên Doctor Strange tiếp tục ngự trị phòng vé điên rồ ở Bắc Mỹ. Doctor Strange in the Multiverse of Madness hiện đứng đầu phòng vé nội địa trong tuần thứ hai ra rạp. Phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng Marvel thu về 16,7 triệu USD vào thứ sáu từ 4.534 địa điểm, đánh dấu mức giảm 81% so với con số 90 triệu USD ngày mở màn cách đây một tuần. Nhưng với hầu hết phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Doctor Strange 2 đang có doanh thu phòng vé vượt trội. Tháng 5 cũng là thời điểm thuận lợi của tác phẩm về đa vũ trụ vì không có nhiều phim cạnh tranh, ngoại trừ Downtown Abbey: A New Era và Top Gun: Maverick. Doctor Strange chiến đấu với Scarlet Witch để bảo vệ siêu anh hùng có khả năng du hành đa vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios. Hôm thứ sáu, Disney thông báo rằng Doctor Strange 2 vượt qua mức 550 triệu USD toàn cầu chỉ trong 9 ngày mà không cần tới thị trường Trung Quốc và Nga.Variety dự đoán bộ phim vượt qua tổng doanh thu nội địa 300 triệu USD vào tuần tới. Doctor Strange 2 do Sam Raimi làm đạo diễn. Tác phẩm kể về cuộc du hành đa vũ trụ của Doctor Strange, cuộc chiến giữa phù thuỷ và Scarlet Witch nhằm bảo vệ siêu anh hùng có khả năng du hành đa vũ trụ một cách dễ dàng. Tác phẩm có sự tham gia của Benedict Cumberbatch trong vai siêu anh hùng nổi tiếng cùng với Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor và Xochitl Gomez. Bài đánh giá của Variety gọi phần tiếp theo của Doctor Strange là "vừa giải trí vừa mệt mỏi". Owen Gleiberman cho rằng đây là "chuyến đi không có gì đáng lo ngại, một pha kinh dị CGI, một cuộc đấu trí của Marvel và một chút thử thách". Diễn xuất của Benedict Cumberbatch và Elizabeth Osen trong Doctor Strange 2 nhận nhiều lời khen. Ảnh: Variety.