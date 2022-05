'Doctor Strange 2' thu 450 triệu USD toàn cầu

Mặc dù vắng mặt ở hai thị trường tiềm năng là Nga và Trung Quốc, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" vẫn đạt được doanh thu phòng vé ấn tượng.

Theo Variety, Doctor Strange in the Multiverse of Madness thu về 185 triệu USD ở các rạp chiếu Bắc Mỹ cuối tuần qua. Tại phòng vé quốc tế, bom tấn "bỏ túi" 265 triệu USD , nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 450 triệu USD .

Tuần qua được xem là tuần mở màn thành công thứ tư trên toàn thế giới đối với một tác phẩm Marvel, sau Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War và Spider-Man: No Way Home. Disney ước tính Doctor Strange 2 sẽ có doanh thu thuộc top đầu thương hiệu trong lịch sử.

Những con số hiện tại đã tái khẳng định sự thống trị phòng vé của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau hai năm khủng hoảng vì đại dịch.

Doctor Strange 2 đang chiếu ở 49 thị trường nước ngoài. Các lãnh thổ có doanh thu cao nhất bao gồm Hàn Quốc ( 30 triệu USD ), Vương quốc Anh ( 24,7 triệu USD ), Mexico ( 21,5 triệu USD ), Brazil ( 16,3 triệu USD ), Ấn Độ ( 12,7 triệu USD ), Australia ( 12,6 triệu USD ) và Đức ( 12 triệu USD ). Tuy nhiên, tác phẩm không có mặt ở Trung Quốc và Nga - hai thị trường lớn của phim MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness có doanh số mở màn ấn tượng. Ảnh: Thedirect.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, phát biểu: "Tiền bán vé quốc tế chiếm hơn phân nửa doanh thu toàn cầu của các phim Marvel, điển hình là Doctor Strange năm 2016 với 65,7%". Ông cho biết với việc loại tác phẩm mới ở Trung Quốc, Nga và một số thị trường khác, phòng vé quốc tế sẽ phải chịu áp lực.

Dẫu vậy, dựa trên đà tăng trưởng hiện tại, giới quan sát tin rằng phần phim tiếp theo về phù thủy tối thượng sẽ đạt thành tích như mong đợi.

Theo Variety, Imax, 3D và các màn hình định dạng cao cấp khác đã giúp tăng doanh thu cho Doctor Strange 2. Trên toàn châu Âu, các rạp chiếu đặc biệt chiếm 17% doanh thu phòng vé ở Anh, 24% ở Pháp và 50% ở Đức. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 11% doanh thu bán vé đến từ các phòng chiếu đặc biệt, trong khi trên khắp châu Mỹ Latinh, 25% doanh thu đến từ định dạng 3D.