'Doctor Strange 2' phải quay lại nhiều cảnh phim

Diễn viên và ê-kíp đoàn “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sẽ làm việc liên tục tới cuối tháng 12 để quay lại nhiều cảnh phim song song sản xuất nội dung mới.

The Hollywood Reporter dẫn lời nhiều nguồn tin thân cận với dự án Doctor Strange in the Multiverse of Madness cho hay các diễn viên và ê-kíp đang chuẩn bị cho một đợt quay bổ sung. Đoàn phim sẽ ghi hình thêm nhiều phân đoạn mới song song làm lại một số cảnh đã xong xuôi trước đó. Các cảnh này được mô tả là “chiếm thời lượng đáng kể” trong phim.

Đoàn phim sẽ làm việc 6 ngày một tuần trong suốt 6 tuần tại Los Angeles. Quyết định được Marvel Studios đưa ra sau hơn nửa năm kể từ thời điểm chủ tịch Kevin Feige thông báo Doctor Strange in the Multiverse of Madness đóng máy hồi tháng 4 và hai tháng kể từ khi nữ diễn viên Elizabeth Olsen hoàn tất việc ghi hình các cảnh của Scarlet Witch.

Hình ảnh Elizabeth Olsen tại phim trường Doctor Strange in the Multiverse of Madness hồi tháng 9. Ảnh: Kikibartek.

Đạo diễn Sam Raimi tiếp tục ngồi ghế chỉ đạo trong khi trưởng nhóm biên kịch TV series Loki Michael Waldron đảm nhận việc sáng tác thêm các nội dung mới cho Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Chưa rõ ngoài Benedict Cumberbatch sẽ có thêm thành viên nào của dàn diễn viên chính trở lại phim trường.

Việc phải quay bổ sung sau khi phim đã đóng máy là điều thường xuyên xảy ra, đặc biệt với các dự án bom tấn từ Marvel Studios. Một nhân viên của hãng cho hay: “Ngay từ lúc đang ghi hình một bộ phim, Marvel đã lên kế hoạch cho các đợt quay bổ sung chính tác phẩm ấy”.

Quy mô cũng như sự phức tạp của các phim siêu anh hùng khiến việc chỉnh sửa, thêm bớt cảnh phim hay tình tiết là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, khoảng thời gian 6 tuần làm việc của Doctor Strange in the Multiverse of Madness khiến nhiều người trong ngành bất ngờ. Một nhà làm phim nhận xét: “Họ quay liên tục từ giờ đến cuối năm. Chừng ấy thời gian đủ để làm thêm một bộ phim khác rồi”.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ hãng phim cho hay trong lần ghi hình bổ sung này, họ mất khoảng hai tuần để quay bù các cảnh còn nợ từ đợt ghi hình chính thức tại Anh do khi ấy diễn viên không thể có mặt. Người này phủ nhận nghi ngờ Marvel Studios đang âm thầm thay đổi toàn bộ kịch bản phim.

Trước Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nhân vật của Cumberbatch sẽ tái ngộ khán giả trong Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Sony.

Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ sản xuất. Đoàn phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã bị chậm tiến độ khi quay phim tại Anh. Điều này gián tiếp dẫn đến việc hồi tháng 10 Marvel Studios phải công bố lùi lịch chiếu nhiều tác phẩm mới.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ lùi lịch từ 25/3/2022 tới 6/5/2022 và thế chỗ Thor: Love in Thunder. Tác phẩm riêng thứ 4 về nhân vật Thần Sấm được ấn định ngày ra rạp 8/7/2022 thay thế cho hậu truyện Black Panther: Wakanda Forever. Ngày phát hành mới của Black Panther: Wakanda Forever dự kiến là 11/11/2022.

The Marvels, hậu truyện của Captain Marvel bị đổi lịch chiếu từ tháng 11/2022 tới thời điểm chưa xác định đầu năm 2023. Cuối cùng, Ant-Man and the Wasp: Quantumania dời ngày phát hành gần nửa năm, từ 17/2/2023 tới 28/7/2023.